Venezuela confirmó la liberación de 116 presos políticos en enero y hay expectativa por Nahuel Gallo

No obstante, todo indica que el gendarme argentino Nahuel Gallo permanece detenido en El Rodeo I.

El Gobierno insiste por el gendarme Nahuel Gallo El argentino Nahuel Gallo todavía no es liberado por el régimen chavista en Venezuela.

Más de 800 presos políticos siguen detenidos en Venezuela

El número total de presos políticos en Venezuela sigue siendo elevado. De acuerdo con los últimos registros de Foro Penal, al menos 803 personas continuaban privadas de libertad por motivos políticos a principios de esta semana.

Las liberaciones se producen en un contexto de alta tensión social, con familiares concentrados frente a los centros de reclusión, denuncias por falta de información oficial y un creciente reclamo por el respeto a los derechos humanos, tras la muerte de un detenido bajo custodia estatal.

“Foro Penal confirma que al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. Nueve mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini”, escribió Alfredo Romero -presidente de Foro Penal- en la red social X.

cárcel el rodeo venezuela Cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde está detenido Nahuel Gallo, entre otros presos políticos.

La organización detalló que en el centro penitenciario La Crisálida fueron liberadas nueve personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

En tanto, en el penal El Rodeo I fueron excarcelados 15 hombres: Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini (italiano), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.

Presos políticos liberados en estos días en Venezuela

Foro Penal indicó también que continúa verificando “otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, por lo que el número podría incrementarse en las próximas horas.

Entre los excarcelados en los últimos días figuran varios ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel, de doble nacionalidad española-venezolana, cuyos casos habían generado reclamos diplomáticos.

delcy rodriguez por nicolas maduro donald trump Tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez quedó al frente del gobierno de Venezuela.

El gobierno de Delcy Rodríguez -a cargo del poder en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro- permitió este fin de semana que los presos en El Rodeo I recibieran visitas de familiares. Y la suegra de Nahuel Gallo se encontraba en el lugar esperando poder verlo.

Familias de presos políticos en vigilia y denuncias por derechos humanos

El régimen venezolano anunció la semana pasada el inicio de un proceso de liberación de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, en el marco de un operativo militar llevado adelante por Estados Unidos en suelo venezolano.

Desde entonces, las excarcelaciones en Venezuela se han producido de manera gradual y sin comunicados oficiales que detallen criterios, alcances o listas completas, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los familiares de los detenidos.

Desde el anuncio oficial, familiares de presos políticos se concentran de forma permanente frente a los principales centros de reclusión del país, a la espera de información sobre sus seres queridos. Las protestas se intensificaron este domingo, cuando familiares expresaron su temor a que “haya más muertos” bajo custodia del Estado.

Presos politicos liberados en Venezuela Una de las listas de liberados difundidas en las últimas horas.

Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, declaró a la agencia EFE: “No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos”.

Cano relató que las familias llevan “días y noches durmiendo a la intemperie” frente a las cárceles y denunció que “las cárceles de Venezuela están llenas de venezolanos inocentes”. Sus declaraciones se produjeron tras conocerse la muerte del policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre. Según el fiscal general Tarek William Saab, el fallecimiento se debió a “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.