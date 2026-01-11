Marilyn Oviedo Villarreal, de Venezuela a Mendoza: "Debe asumir la fórmula que ganó las elecciones"

Venezolana en Mendoza-Marilyn Oviedo Villarreal La abogada venezolana Marilyn Oviedo Villarreal, radicada en Mendoza hace más de 7 años, está a punto validar el título para litigar en los Tribunales. Fotos: Nicolás Rios

La caída de Nicolás Maduro: "Alegría y dudas por el futuro"

- ¿Qué sintió cuando supo de la detención de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos? -preguntó Diario UNO.

- Conmoción y alegría. Sí, primero fue eso. Después, dudas e interrogantes acerca del presente y del futuro y del verdadero final o no del régimen, porque ahora mismo el régimen chavista sigue gobernando Venezuela a través de Delcy Rodríguez.

nicolas maduro preso Nicolás Maduro fue detenido en Caracas y llevado a Estados Unidos por orden de Donald Trump. Noticias Argentinas

La abogada venezolana radicada en Mendoza piensa en los suyos, en los que quedaron allá. En los padres y los amigos. Sabe que están bien y nada más. Las comunicaciones permanentes y confiables con quienes viven en Venezuela siguen siendo casi un imposible, como durante los últimos años.

Marilyn Oviedo Villarreal trabaja en un estudio de abogados de Mendoza. Llegó hace más de 8 años con el título logrado en la Universidad de los Andes en su país y los avales necesarios para convalidarlo en Argentina. Está en ese proceso desde hace tres años y lista para matricularse este año en el Colegio de Abogados de Mendoza, lo que le permitirá ejercer y litigar en los Tribunales.

El Derecho Internacional es su especialidad. De hecho, está adscripta a esa cátedra en la Universidad de Mendoza. Por tanto, Marilyn Oviedo Villarreal no es una venezolana más: tiene autoridad para analizar las consecuencias sociopolíticas del régimen chavista y del alcance legal de la irrupción de Estados Unidos en su país, con la doble detención del dictador y la esposa, Cilia Flores.

Lesa humanidad en Venezuela, delitos pendientes

- Es todo bastante contradictorio y difícil de sopesar pero lo que sucedió, bueno, ya está, ya está hecho -dice la abogada Marilyn Oviedo Villarreal.

- ¿En Venezuela se han cometido otros delitos desde el régimen chavista?

De ahora en más, queda pendiente un juicio a Nicolás Maduro en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo. Pero lo verdaderamente importante, que todavía no entra en juicio, son los delitos de lesa humanidad. El camino es largo. No sabemos qué va a pasar con él en este juicio en Estados Unidos ni con la continuidad en el poder del régimen que representa y que sigue representando al dictador Nicolás Maduro.

Derecho Internacional y Venezuela, "el Estado fallido"

Desde el Derecho Internacional no está permitido lo que ocurrió el sábado 3 de enero. Se supone que hay un principio de no intervención, que existe respeto a la soberanía entre Estados, pero, bueno, evidentemente estamos hablando de un Estado fallido también, de un Estado denigrado. Y denigrado también por el régimen y de la intervención previa de otras potencias, Rusia, China, y de Cuba si se quiere también. De hecho, en la intervención militar realizada por Donald Trump, se evidencia que hay una baja de parte de los que estaban alrededor de Maduro y son de nacionalidad cubana. Esto está reconocido por el gobierno cubano pero no por el gobierno venezolano todavía.

"En mi país deben asumir quienes ganaron las elecciones de 2024"

- ¿Siente que en Venezuela cambió algo tras la irrupción de Estados Unidos?

- Pareciera que no cambió nada, pero tocará esperar y ver cómo sigue. Se llevaron al dictador Maduro pero en el poder sigue la mano derecha del madurismo.

- ¿Llamar a nuevas elecciones sería una solución?

- Ésa es una cuestión interesante para revisar. En Venezuela tuvimos elecciones en julio del 2024 y se demostró quién las había ganado. Hay un presidente electo que está en el exilio -Edmundo González Urrutia- con la campaña que promovió María Corina Machado. La transición tiene que ser con él y con Machado que deberían asumir los cargos que ganaron en esa elección gracias a la voluntad popular de los venezolanos que votaron dentro y fuera del país. Hay que hacer valer aquella voluntad popular del 2024. La detención de Maduro no cambia esa verdad, que se denunció ante los organismos internacionales. El Derecho Internacional y el multilateralismo dicen que la institución es honesta pero termina pasando otra cosa mientras los contrapesos se manejan de una forma confusa.

Corina Machado y González urrutia.jpg La fórmula que ganó las elecciones 2024 en Venezuela. "Machado y González Urrutia deberían asumir", dijo la abogada venezolana Marilyn Oviedo Villarreal, radicada en Mendoza.

La decisión de dejar Venezuela para vivir en Mendoza

Marilyn Oviedo Villarreal es una de los varios millones de venezolanos que se radicaron en Argentina en los últimos años. La crisis se perfilaba como interminable y en escalada.

A poco de recibirse se mudó desde su Mérida natal a Caracas, donde vivió 8 años y ejerció como abogada junior.

- En temas de Derecho Privado de modo particular y luego en Derecho Administrativo para la alcaldía de Sucre. Luego, trabajé para una consorcio de bienes muebles e inmuebles: vehículos y propiedades -explica.

- ¿Las remuneraciones te permitían vivir bien?

- Sí, sí, pero todo fue un poco raro. Cuando era abogada junior tenía posibilidades -y lo hice- hasta de viajar al extranjero. Vine a Argentina en el 2011. O sea, me daba como para darme esos gustos. Estuve en el sur: Ushuaia, El Chaltén y El Calafate. Ya después, antes de venirme a vivir a Argentina, siendo abogada senior de una empresa privada, ya no me daba ni para ir a mi provincia a visitar a mi familia a casi 600 kilómetros. Era el mundo del revés.

Marilyn-Oviedo-Villarreal-Venezolana-en-Mendoza Marilyn Oviedo Villarreal. Fotos: Nicolás Rios

- ¿Te acordás del día en que dijiste me voy de mi país?

- Sí. Fue una decisión prolongada en el tiempo. Cuando empecé a hacer mis papeles y mis documentos, todas estas cuestiones de los trámites de la universidad era el año 2014. Ya tenía la idea de venir directo a Argentina, de trabajar acá y de seguir estudiando para convalidar el título.

- ¿Qué padecimientos se viven allá?

- La falta de agua, de luz -hasta 8 horas-, de internet, de transporte, por la escasez de gasolina por la racionalización. Vivir sin agua y con el agua asignada por horas es horrible.

- ¿Por qué elegiste Argentina para autoexiliarte?

- Me llamaban la atención los glaciares. Aquel viaje fue para cumplir el sueño de ver el glaciar Perito Moreno, por ejemplo. Así empecé a conocer gente de Argentina. Me gustaron mucho la receptividad de los argentinos y cómo era el país. Para radicarme en Argentina, el tema de documentación era un poco más fácil que en otros países. Ya tengo la residencia del Mercosur.

Los comienzos en Mendoza en el café en el Cerro de la Gloria

Marilyn Oviedo Villarreal llegó a Mendoza en octubre de 2018 y dos meses más tarde consiguió empleo en una confitería turística enclavada en lo más alto del Cerro de la Gloria. Hablar fluido el inglés ayudó. Cobraba un salario mínimo y tenía la vianda asegurada cada día. Hasta que la pandemia de 2020 obligó a cerrar el local comercial y ella y los demás empleados perdieron la fuente de ingreso.

En julio de 2020, con casi todo cerrado por la pandemia, una abogada la vinculó con el estudio jurídico Prieto, donde trabaja desde entonces. Primero lo hizo como secretaria y luego comenzó a estudiar los métodos procesales y demás para ponerse a tono con las leyes locales.

- ¿Qué opinás de Mendoza?

- Es una gran ciudad turística con una universidad pública buena y un mercado gastronómico importante. En los primeros tiempos compartí casa en el centro con personas de otras provincias y un venezolano.

- ¿Cómo vivieron tus padres tu desarraigo?

- Para todos ha sido difícil y muy triste.

- Volvamos a Venezuela ¿alguna vez se vivió bien durante el régimen?

- En los primeros años, digamos, había una bonanza petrolera interesante. El barril de petróleo era costoso, sobre los 100 dólares y la producción era buena. En ese sentido, el Estado venezolano con Hugo Chávez tenía dinero. El problema comenzó con las expropiaciones y el petróleo pasó a ser nacionalizado y comenzó a caer la industria petrolera nacional. Sacaron a las refinerías o a las empresas extranjeras para enviar petróleo a Cuba. Esas transacciones poco o nada aportaban y más bien se perdía mucho. El cambio de la Constitución y de las normativas en importación complicó todo más aún. Se perdió la separación de los poderes públicos y comenzaron las arbitrariedades.

- Y la restricción de las libertades individuales...

- Sí, como las dificultades en la comunicación y la libertad de expresión. Comenzaron a ser perseguidos quienes tuiteaban algo en contra del gobierno. Y empezaron las marchas y las manifestaciones. Y las persecuciones, las detenciones y la desaparición de personas. Yo viví eso y fui a protestar muchas veces, tuve que correr con gases lacrimógenos encima. La detención del líder opositor Leopoldo López fue en una marcha multitudinaria; eso fue tremendo.