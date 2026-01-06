Nicolás Maduro contrató al abogado que logró un acuerdo para la liberación de Julian Assange

Julian Assange en Australia 2.jpg Julian Assange cuando fue liberado.

Maduro está preso en Nueva York

El líder chavista, trasladado de urgencia a Nueva York tras su detención mientras dormía con su esposa, enfrenta cuatro cargos graves imputados por la Fiscalía General. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito y de liderar planes para introducir masivamente cocaína en territorio estadounidense.

Maduro se mantenía en el gobierno a pesar de unas elecciones que numerosos observadores internacionales calificaron como fraudulentas o al menos muy dudosas. Entre los que efectuaron cuestionamientos estuvieron incluso gobiernos de centroizquierda como los de Lula Da Silva (Brasil) o Gabriel Boric (Chile).

nicolas maduro preso Nicolás Maduro el lunes, durante su traslado a los tribunales. Foto: Noticias Argentinas/Reuters.

Defensas de alto perfil

La trayectoria de Pollack incluye casos emblemáticos como el de Enron, donde logró la absolución de uno de los pocos altos ejecutivos que no resultó condenado en el histórico fraude financiero. El letrado ha destacado recientemente la expansión de la jurisdicción global de Estados Unidos, una visión que ahora cobra relevancia ante el caso de Maduro.

Por su parte, Cilia Flores, esposa del mandatario depuesto y también acusada de narcoterrorismo tras ser detenida en la misma operación, ha contratado a Mark E. Donnelly. Se trata de un experto penalista basado en Houston, Texas, con pasado en el Departamento de Justicia y vasta experiencia en delitos financieros y lavado de dinero.

jay clayton El fiscal Jay Clayton. Foto: BBC

Un fiscal con historia

El enfrentamiento legal tendrá un condimento particular en la contraparte: el fiscal federal del distrito sur de Nueva York es Jay Clayton.

Clayton fue anteriormente presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo supervisor de los mercados en Estados Unidos; y ahora encabeza la acusación que busca desmantelar la presunta red de narcoterrorismo vinculada a la cúpula del poder venezolano.

La primera comparecencia de Maduro este lunes marcó el inicio de uno de los juicios internacionales con mayor impacto geopolítico en las últimas décadas.