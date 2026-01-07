El Paso Cristo Redentor será cerrado en la noche de este miércoles para todo tipo de vehículos por las tormentas que se esperan en la alta montaña, según confirmaron autoridades de Chile y Argentina. Esto afectará a quienes tenían planeado viajar hacia el país vecino para pasar sus vacaciones, así como a quienes deben regresar.
Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por tormentas pronosticadas en alta montaña
Las tormentas en la alta montaña se esperan desde la tarde de este miércoles, por lo que el Paso Cristo Redentor quedará cerrado por lo menos 8 horas
Ante el pronóstico por tormentas en la alta montaña, los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron el cierre preventivo desde la noche de este miércoles en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.
El comunicado enviado por la coordinación indica que el paso internacional funcionará hasta la medianoche de este miércoles, pero el corte de la circulación de vehículos será a las 22 en Uspallata, al igual que en Guardia Vieja.
Establecieron que a las 7 del jueves se reabrirá el Paso Cristo Redentor, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.
Tormentas en alta montaña afectarán el Paso Cristo Redentor
Los diferentes pronósticos anticipan que se esperan tormentas en gran parte de la provincia durante este miércoles y madrugada del jueves.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, las cuales pueden ser localmente fuertes, con ráfagas de viento; y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.
Debido a que esta situación puede complicar el tránsito en la alta montaña, es que las autoridades argentinas y chilenas definieron cerrar el Paso Cristo Redentor hasta el jueves.