Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por tormentas pronosticadas en alta montaña

Establecieron que a las 7 del jueves se reabrirá el Paso Cristo Redentor, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Tormentas en alta montaña afectarán el Paso Cristo Redentor

Los diferentes pronósticos anticipan que se esperan tormentas en gran parte de la provincia durante este miércoles y madrugada del jueves.

pronostico paso cristo redentor Pronóstico en el Paso Cristo Redentor según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, las cuales pueden ser localmente fuertes, con ráfagas de viento; y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.

Debido a que esta situación puede complicar el tránsito en la alta montaña, es que las autoridades argentinas y chilenas definieron cerrar el Paso Cristo Redentor hasta el jueves.