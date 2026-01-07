Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Atención

Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por tormentas pronosticadas en alta montaña

Las tormentas en la alta montaña se esperan desde la tarde de este miércoles, por lo que el Paso Cristo Redentor quedará cerrado por lo menos 8 horas

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Por tormentas en la alta montaña, anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. Imagen ilustrativa.

Por tormentas en la alta montaña, anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor será cerrado en la noche de este miércoles para todo tipo de vehículos por las tormentas que se esperan en la alta montaña, según confirmaron autoridades de Chile y Argentina. Esto afectará a quienes tenían planeado viajar hacia el país vecino para pasar sus vacaciones, así como a quienes deben regresar.

Ante el pronóstico por tormentas en la alta montaña, los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron el cierre preventivo desde la noche de este miércoles en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

paso cristo redentor habilitado.jpg
El Paso Cristo Redentor estará habilitado hasta la medianoche de este miércoles, pero el corte de tránsito será a las 22 en Uspallata. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor estará habilitado hasta la medianoche de este miércoles, pero el corte de tránsito será a las 22 en Uspallata. Imagen ilustrativa.

El comunicado enviado por la coordinación indica que el paso internacional funcionará hasta la medianoche de este miércoles, pero el corte de la circulación de vehículos será a las 22 en Uspallata, al igual que en Guardia Vieja.

Establecieron que a las 7 del jueves se reabrirá el Paso Cristo Redentor, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Tormentas en alta montaña afectarán el Paso Cristo Redentor

Los diferentes pronósticos anticipan que se esperan tormentas en gran parte de la provincia durante este miércoles y madrugada del jueves.

pronostico paso cristo redentor
Pronóstico en el Paso Cristo Redentor según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico en el Paso Cristo Redentor según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, las cuales pueden ser localmente fuertes, con ráfagas de viento; y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.

Debido a que esta situación puede complicar el tránsito en la alta montaña, es que las autoridades argentinas y chilenas definieron cerrar el Paso Cristo Redentor hasta el jueves.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar