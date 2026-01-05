El Paso Cristo Redentor comenzó este lunes con demoras para todos los que quieren cruzar la frontera para llegar a Chile. Esto se debe al gran movimiento de vehículos que hay en la alta montaña de mendocinos y turistas que viajan para pasar sus vacaciones en el país vecino.
El Paso Cristo Redentor arrancó la semana con demoras para ingresar a Chile
Las demoras en el Paso Cristo Redentor se registraron desde la mañana de este lunes, para quienes viajan hacia Chile, la mayoría de vacaciones
En el complejo Roque Carranza, en Horcones, quienes ingresan desde Chile a Argentina tienen una demora de 10 minutos para realizar los trámites aduaneros y migratorios para poder seguir viaje.
El problema que se registra siempre para esta época es para quienes quieren ingresar a Chile para pasar sus vacaciones, ya que muchos salen de sus casas en la madrugada y coinciden en la llegada a la alta montaña, lo que provoca las demoras.
Esperas en el Paso Cristo Redentor para ir hacia Chile
Según la información de los coordinadores del paso internacional, alrededor de las 8.30 de este lunes ya había una fila de autos de 4,5 kilómetros en la alta montaña para quienes ingresaban hacia el complejo Los Libertadores.
Esto representó una demora de 4 horas en promedio para todos los que empiezan sus vacaciones en Chile. Se debe a las exhaustivas requisas que hacen las autoridades del vecino país en las pertenencias que ingresan.
Durante el domingo también se registraron demoras de hasta casi 4 horas durante la mañana, pero hacia la tarde noche la situación tendió a normalizarse y la circulación por la frontera fue más fluida.
El Paso Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos durante el verano, y solo se cierre por complicaciones climáticas. Para conocer las demoras o esperas en el momento, se puede descargar la App PasAr.