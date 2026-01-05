El Paso Cristo Redentor arrancó la semana con demoras para ingresar a Chile

Esperas en el Paso Cristo Redentor para ir hacia Chile

Según la información de los coordinadores del paso internacional, alrededor de las 8.30 de este lunes ya había una fila de autos de 4,5 kilómetros en la alta montaña para quienes ingresaban hacia el complejo Los Libertadores.

Esto representó una demora de 4 horas en promedio para todos los que empiezan sus vacaciones en Chile. Se debe a las exhaustivas requisas que hacen las autoridades del vecino país en las pertenencias que ingresan.

paso a Chile-Los Libertadores-28_11.jpg Las demoras en el Paso Cristo Redentor fue para quienes viajan hacia Chile por los trámites en el complejo Los Libertadores. Imagen ilustrativa.

Durante el domingo también se registraron demoras de hasta casi 4 horas durante la mañana, pero hacia la tarde noche la situación tendió a normalizarse y la circulación por la frontera fue más fluida.

El Paso Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos durante el verano, y solo se cierre por complicaciones climáticas. Para conocer las demoras o esperas en el momento, se puede descargar la App PasAr.