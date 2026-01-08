"Con el cordón umbilical y bolsas encima": hallaron a un bebé en la basura

Durante el móvil televisivo, la oficial señaló: “Quien llamó puede ser un ocasional transeúnte, no pudimos comunicarnos con esa persona porque ante la premura del caso, nos abocamos a la seguridad de la beba y en ningún momento entablamos nada con esa persona. No sabemos quién llamó”.

bebe encontrada en la basura

La bebé encontrada en la basura estaba sin ropa

Con el foco nuevamente en la menor, la oficial rememoró: “Le dimos abrigo porque estaba sin ropa, desnuda, la abrigamos con una campera del sargento. Desde ahí abrimos paso con otros móviles hasta la guardia del hospital”.

“No vi una nena. Era un bebé. Llegué a ver el cordón umbilical. Cuando una es mamá, es difícil porque son cosas que no se ven todos los días, pero había que hacer lo mejor para que esta nena llegue bien al hospital”, añadió.

En línea, enfatizó: "La bebé estaba en la base del tacho, en la parte de adentro, pero en la base. Cuando la sacamos, tenía marcado uno de los barrotes del cesto en la cara porque no había nada que la protegiera, no estaba tapada, sino, totalmente desnuda".

“Sobre ella, había más bolsas de basura. Todavía tenía el cordón. Está en terapia, pero está estable. Tuvo un embarazo complicado por los cuidados que no tuvo el feto mientras estuvo en la panza, pero día a día va a evolucionar de buena manera”, continuó.

“Ahora pudo recuperar el calor del cuerpo porque estaba muy fría cuando la sacamos. Soy mamá de dos nenas y necesitaba saber que todo esté bien, no podía ser de otra manera”, cerró la policía.