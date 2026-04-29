Madre monstruosa mató a su bebé de 19 días y culpó a un niño de 2 años

La acusada aseguró que un niño de solo dos años causó la tragedia de forma accidental. Según su relato, ella dormía una siesta mientras el menor de edad sacó a la pequeña de su cuna. La mujer afirmó que el pequeño dejó caer a la víctima, provocando las heridas mortales en la zona del cráneo. Sin embargo, los profesionales de la salud descartaron por completo esa posibilidad.

Furia grabada en video

mujer bebe inglaterra Un video muestra cómo reaccionó la madre ante la noticia de que esperaba una nena.

Un video antiguo arrojó luz sobre el comportamiento de la mujer meses antes del crimen. En las imágenes de un baby shower, se observó a la condenada reaccionar con violencia al descubrir el sexo de su hija. Al estallar el globo con confeti rosa, la mujer abandonó el lugar con gestos de desprecio. Aquella escena evidenció un rechazo temprano hacia la criatura.

En los días previos al fallecimiento, la mujer envió mensajes a la abuela de la pequeña para expresar su agotamiento. Mencionó que "no podía lidiar con la situación" y que su "cabeza era un desastre". Durante el proceso judicial, el fiscal sostuvo que la mujer perdió la paciencia y agredió al bebé de forma directa contra una superficie dura.

Condena perpetua

nicole La madre terminó siendo condenada a prisión perpetua por el crimen.

El fiscal Alan Cameron cuestionó duramente el relato de la mujer durante el juicio. El abogado señaló que ella decidió culpar al menor porque "era su única opción para ocultar lo que hizo". Ante las preguntas sobre cómo no notó a la niña herida en el suelo, la mujer respondió: "Acababa de despertarme. Estaba aturdida". Sin embargo, el jurado rechazó sus declaraciones.

El juez Lord Scott escuchó los testimonios de los vecinos y peritos antes de dictar el veredicto definitivo. La defensa no logró sostener la teoría de la inocencia frente a las pruebas científicas presentadas. La mujer rompió en llanto al conocer que enfrentará una pena de prisión de por vida por sus actos. El caso cerró con el traslado de la detenida tras escuchar la frase: "Cuando te sentencie, pasaré una sentencia de por vida".