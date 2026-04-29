Video: Londres entró en pánico por un ataque con cuchillo que dejó dos heridos

Un hombre de 45 años protagonizó una jornada de terror en el norte de Londres al agredir a personas de la comunidad judía. Los hechos ocurrieron a plena luz del día, cerca de las 11:15 de la mañana. Según los reportes, las víctimas son dos varones: uno de aproximadamente 70 años y otro de 30. Ambos permanecen internados pero se encuentran en una condición estable tras recibir asistencia médica urgente.
La policía metropolitana actuó con rapidez para frenar al agresor. Los agentes utilizaron una pistola Taser para reducir al individuo, quien también intentó arremeter contra la autoridad. Actualmente, el sospechoso está bajo custodia mientras se investigan sus antecedentes y los motivos detrás de estas acciones violentas que sacudieron la tranquilidad vecinal.
En video
La difusión de un video permitió conocer la brutalidad de la secuencia. En las imágenes se observa cómo el sujeto corre hacia una parada de autobús para herir de forma frenética a un anciano. Otros registros muestran al sospechoso persiguiendo a un peatón que vestía ropas tradicionales ortodoxas cerca de una sinagoga local. Testigos presenciales indicaron que el atacante gritaba consignas religiosas durante la persecución.
El ataque generó una respuesta inmediata de grupos de seguridad civil como Shomrim, quienes colaboraron con las fuerzas de seguridad para acorralar al hombre. Estos voluntarios utilizaron un vehículo para intentar frenar el avance del criminal antes de la llegada de las patrullas policiales.
Antecedentes de violencia en la zona
Esta situación en Londres ocurre en un contexto de incidentes previos contra instituciones religiosas. Hace pocas semanas, cuatro ambulancias de la comunidad sufrieron incendios provocados. Las autoridades locales y nacionales calificaron lo sucedido como un hecho preocupante que requiere una investigación profunda.
Varios políticos locales manifestaron su rechazo a estos actos de odio. La policía mantiene una fuerte presencia en la zona de Golders Green para llevar calma a los residentes. Las investigaciones continúan para determinar si existen vínculos con otros episodios similares registrados recientemente en la capital.
El video del ataque, completo. IMÁGENES SENSIBLES