Bombazo en la Maratón de Londres: el keniata Sebastian Sawe rompió la barrera de las 2 horas

Se rompió en la Maratón de Londres la marca de dos horas

Sabastian Sawe de Kenia pudo romper en Inglaterra el récord mundial masculino al ganar el Maratón de Londres 2026 en el domingo. Su impresionante marcha bajó en 35 segundos del récord anterior que ostentaba el fallecido Kelvin Kiptum, con un tiempo de 2 horas 00 minutos 35 segundos (2h 00' 35'') en la Maratón de Chicago de 2023.

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Sebastian Sawe pecahkan rekor Marathon dunia di London Marathon 2026 dengan catatan waktu 1:59:30.



2. Yomif Kejelcha 1:59:41



3. Jacop Kiplimo 2:00:28



Sebastian Sawe dan Yomif Kejelcha lari Marathon di bawah 2 jam, langsung dua orang pecah sub 2!! GOKIL pic.twitter.com/lDy4kc1gLK — - sipalingjogging (@sipalingjogging) April 26, 2026

Por su parte Yomif Kejelcha de Etiopía fue el escolta de Sawe durante gran parte del recorrido de 42,195 kilómetros antes de desvanecerse en el tramo final y quedarse segundo en su debut en maratón con un tiempo también por debajo de las 2 horas: 1h 59' 41''. El ugandés Jacob Kiplimo completó el podio clavando 2h 02' 28''.

atletismo-maraton de londres-tigst assefa Tigst Assefa también quebró en la Maratón de Londres 2026 el récord mundial femenino de la distancia.

También cayó el récord femenino en la Maratón de Londres 2026

En la categoría femenina de Elite, la ganadora fue la etíope Tigst Assefa, que defendió su título imponiendo un nuevo récord mundial de damas, con una marca de 2 horas 15 minutos y 41 segundos (2h 15' 41'').

La escolta de Assefa fue Hellen Obiri, de Kenia, con registro de 2h 15' 53''; el el bronce lo obtuvo Joyciline Jepkosgei (Kenia), con un tiempo de h 15' 55''.