La Maratón de Londres, disputada este domingo, deparó una gran noticia para el deporte y el atletismo, ya que el ganador de la prueba masculina de los 42 kilómetros pudo bajar la marca de las 2 horas y hacer historia en este tipo de competencias.
Bombazo en la Maratón de Londres: el keniata Sebastian Sawe rompió la barrera de las 2 horas
El keniata Sebastian Sawe pulverizó los récords de los 42 kilómetros en la Maratón de Londres disputada este domingo en la capital inglesa
El keniata Sabastian Sawe se convirtió en el primer hombre en correr una maratón de menos de dos horas, registrando un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. De esta forma el africano batió en 35 segundos la marca de su compatriota Kelvin Kiptum lograda en 2023.
Se rompió en la Maratón de Londres la marca de dos horas
Sabastian Sawe de Kenia pudo romper en Inglaterra el récord mundial masculino al ganar el Maratón de Londres 2026 en el domingo. Su impresionante marcha bajó en 35 segundos del récord anterior que ostentaba el fallecido Kelvin Kiptum, con un tiempo de 2 horas 00 minutos 35 segundos (2h 00' 35'') en la Maratón de Chicago de 2023.
Por su parte Yomif Kejelcha de Etiopía fue el escolta de Sawe durante gran parte del recorrido de 42,195 kilómetros antes de desvanecerse en el tramo final y quedarse segundo en su debut en maratón con un tiempo también por debajo de las 2 horas: 1h 59' 41''. El ugandés Jacob Kiplimo completó el podio clavando 2h 02' 28''.
También cayó el récord femenino en la Maratón de Londres 2026
En la categoría femenina de Elite, la ganadora fue la etíope Tigst Assefa, que defendió su título imponiendo un nuevo récord mundial de damas, con una marca de 2 horas 15 minutos y 41 segundos (2h 15' 41'').
La escolta de Assefa fue Hellen Obiri, de Kenia, con registro de 2h 15' 53''; el el bronce lo obtuvo Joyciline Jepkosgei (Kenia), con un tiempo de h 15' 55''.