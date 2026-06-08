El equipo B del Club Cementista le ganó a Andes Talleres B la final del torneo organizado por la Confederación Argentina de Futsal -CAFS-, la Copa de Plata Centro y que se disputó durante la semana pasada en el Polideportivo N°2 de la Municipalidad de San Rafael.
Club Cementista gritó campeón en el Torneo Copa de Plata Centro disputado en San Rafael
El equipo B del Club Cementista se impuso en la final a Andes Talleres y resultó campeón en este torneo de la 3° categoría del futsal argentino
El conjunto lasherino que dirige Mariano Morabito, y en este certamen estuvo acompañado por Omar Lucero (Cementista A) igualó sin goles contra Andes Talleres B, y en la definición por penales logró consagrarse en este torneo nacional al imponerse 4 a 3 en un duelo intenso y muy cerrado.
El certamen tuvo una buena convocatoria de público, y participaron 16 equipos, entre los locales, de Mendoza y foráneos.
De San Rafael participaron Banco de Mendoza (A y B), UTN, Tenis Club y Deportivo Argentino (A y B). De Mendoza estuvieron los finalistas, Andes Talleres y Club Cementista; además de Villa Hipódromo, San Luis Gonzaga, Alianza Guaymallén (A y B), CBPN, Futsal Rivadavia; y Foráneo estuvo Club de Pescadores (Mar Chiquita).