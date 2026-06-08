Club Cementista gritó campeón en el Torneo Copa de Plata Centro disputado en San Rafael

El conjunto lasherino que dirige Mariano Morabito, y en este certamen estuvo acompañado por Omar Lucero (Cementista A) igualó sin goles contra Andes Talleres B, y en la definición por penales logró consagrarse en este torneo nacional al imponerse 4 a 3 en un duelo intenso y muy cerrado.

Embed - Los festejos del Club Cementista B, campeón del torneo nacional Copa Plata Centro de futsal

El certamen tuvo una buena convocatoria de público, y participaron 16 equipos, entre los locales, de Mendoza y foráneos.