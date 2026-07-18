La Selección argentina de vóley, sin Agustín Loser, perdió contra Italia por la VNL

Luciano Vicentín ataca por cuatro ante el solitario intento de bloqueo del armador y capitán italiano Simone Gianelli.

La Selección argentina de vóley dio dura pelea ante Italia por la VNL

En el primer set del encuentro jugado este sábado en la madrugada argentina, se jugó un punto a punto muy parejo, llegando a igualar el tablero en 9. Argentina logró una buena defensa con Massimino tras la agresividad en ataque del equipo italiano. Pese a esto, Gómez fue clave para el conjunto argentino, mostró contundencia en el ataque y logró poner el tablero en 14. Italia aprovechó un momento de irregularidad en el equipo nacional y logró una diferencia de 3 puntos, cerrando el primer set por 25-22.

Durante el segundo set, la paridad se mantuvo hasta el 4-4, momento que Italia sacó ventaja de 5 puntos que logró establecer el tablero en 13-8 gracias a su agresividad en ataque. En esta instancia, el protagonista del equipo nacional fue Zerba, aportando solidez en el ataque. Si bien Argentina logró achicar brevemente el tablero, Italia supo mantener la diferencia y cerró el set nuevamente en 25-22.

Gómez y Armoa fueron los destacados en la Selección argentina de vóley

Durante el tercer capítulo, se vivió un desarrollo muy parejo por parte de ambos equipos en un 9-9. El equipo italiano logró imponerse por tres puntos gracias a su eficacia en el servicio y el ataque. No obstante, el conjunto argentino respondió con una sólida defensa por parte de Massimino y el aporte de Armoa y Gómez en la red, logrando nivelar nuevamente las acciones, esta vez en 16. Sin embargo, Italia presionó con el ataque, ajustó el bloqueo y logró sellar su victoria en 25-22.

En la Selección argentina de vóley jugaron: Sánchez (1), Vicentín (10), Gallego (4), Gómez (13), Zerba (6), Armoa (11), Massimino (L). Ingresaron: Kukartsev (3), Ramos (3), Giraudo, Martínez y Díaz.