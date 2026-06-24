Inicio Ovación Polideportivo Agustín Loser
Vóley

Volvió Agustín Loser y Argentina obtuvo su primera victoria en la VNL 2026

En el inicio del Week 2 de la VNL 2026 y con la vuelta de Agustín Loser, Argentina derrotó a Alemania en su primera victoria de la temporada

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Argentina, con Loser, venció a Alemania.

Argentina, con Loser, venció a Alemania.

En el inicio del Week 2 de la VNL 2026 y con la vuelta del mendocino Agustín Loser, Argentina derrotó a Alemania por 3 a 2, con parciales de 25-21, 18-25, 25-15, 18-25 y 15-13, en su primera victoria de la temporada.

En Gliwice, Polonia, Luciano Vicentín fue el máximo anotador nacional con 19 puntos y este viernes 26 de junio, desde las 11:30 hora argentina jugará contra China.

Argentina empezó en buen nivel y se llevó el primer set con contundencia por 25-21. Sin embargo, en el siguiente Alemania apretó con su saque y logró empatarlo 25-18 para darle paridad al partido.

Más tarde, la Selección creció con el ingreso de Martínez en recepción y dominó el tercero para adelantarse nuevamente en el partido por 25-15.

No obstante, los alemanes mostraron buenos pasajes en el saque y respondieron mejor en ataque en el cuarto set. Así, lo estiraron al tie break en el que el desarrollo comenzó muy parejo. Después de estar abajo 13-12, bloqueos de Vicentin y Zerba terminaron por darle la victoria a la Selección por 15-13.

Argentina formó con Sánchez (1), Gómez (17), Loser (8), Zerba (11), Palonsky (7), Vicentin (19) y Massimino (L). Luego ingresaron: Armoa, Martínez (7), Giraudo y De Cecco.

Las posiciones de la VNL 2026

  • Japón 14
  • Estados Unidos 12
  • Brasil 11
  • Italia 10
  • Ucrania 10
  • Serbia 9
  • Turquía 8
  • Bulgaria 8
  • Eslovenia 6
  • Polonia 7
  • Alemania 6
  • Bélgica 5
  • Canadá 6
  • Irán 4
  • China 4
  • Argentina 3
  • Francia 2
  • Cuba 1

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas