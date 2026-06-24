Volvió Agustín Loser y Argentina obtuvo su primera victoria en la VNL 2026

Más tarde, la Selección creció con el ingreso de Martínez en recepción y dominó el tercero para adelantarse nuevamente en el partido por 25-15.

No obstante, los alemanes mostraron buenos pasajes en el saque y respondieron mejor en ataque en el cuarto set. Así, lo estiraron al tie break en el que el desarrollo comenzó muy parejo. Después de estar abajo 13-12, bloqueos de Vicentin y Zerba terminaron por darle la victoria a la Selección por 15-13.

Argentina formó con Sánchez (1), Gómez (17), Loser (8), Zerba (11), Palonsky (7), Vicentin (19) y Massimino (L). Luego ingresaron: Armoa, Martínez (7), Giraudo y De Cecco.

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