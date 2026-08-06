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El hockey pista gana terreno en la provincia de la mano de Hockey Indoor Mendoza

Con sede en Las Heras, Hockey Indoor Mendoza busca impulsar una disciplina dinámica y de gran crecimiento a nivel nacional.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El hockey pista atrae a jugadores de ambas ramas.

El hockey pista atrae a jugadores de ambas ramas.

Con la misión clara de desarrollar y difundir el hockey indoor (o de pista) en la región, nació Hockey Indoor Mendoza, una iniciativa que busca cubrir un espacio con escasa actividad organizada en la provincia y ofrecer una alternativa atractiva para deportistas locales.

El epicentro del Hockey Indoor Mendoza es el Gimnasia Nro 9 de Las Heras.

El epicentro del Hockey Indoor Mendoza es el Gimnasia Nro 9 de Las Heras.

El proyecto surge como una opción ideal tanto para jugadores en actividad como para quienes se habían alejado del hockey sobre césped. Al tratarse de un deporte dinámico e intenso, la disciplina en pista permite a los atletas mantenerse en ritmo todo el año, perfeccionar aspectos técnicos y tácticos, y experimentar un formato de juego diferente.

Actualmente, el punto de encuentro son los miércoles en el Gimnasio Municipal N.º 9 de Las Heras, donde se disputan partidos de exhibición y encuentros amistosos en categorías femenina, masculina y mixta, con vistas a sumar entrenamientos fijos en el corto plazo.

Respaldo institucional

Desde la organización destacaron el rol clave de la Municipalidad de Las Heras y del equipo de trabajo del Gimnasio N.º 9, cuyo acompañamiento permitió consolidar este espacio abierto no solo a los vecinos del departamento, sino a deportistas de todo el territorio mendocino.

Asimismo, la iniciativa suma el aporte de hockistas con trayectoria en el hockey pista provenientes de otras provincias donde la actividad está más consolidada. Este intercambio de experiencias y conocimientos resulta fundamental para transmitir las particularidades tácticas de la modalidad y elevar el nivel competitivo local.

La respuesta del público no se hizo esperar: en pocas semanas de rodaje, la propuesta ya cuenta con una comunidad de más de 5.000 seguidores en Instagram, reflejando el entusiasmo que genera este deporte entre jugadoras, jugadores y fanáticos.

Deporte como herramienta social y proyección a futuro

Más allá del aspecto estrictamente competitivo, Hockey Indoor Mendoza nació con un marcado compromiso solidario y social. Desde el espacio impulsan acciones de colaboración con diversas instituciones comunitarias, promoviendo el deporte como un vehículo de integración, respeto y trabajo en equipo.

De cara a los próximos meses, los objetivos apuntan a la consolidación de nuevos equipos, la organización de torneos provinciales y la recepción de delegaciones de otros puntos del país, posicionando progresivamente a Mendoza como una plaza de referencia para el hockey pista regional.

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