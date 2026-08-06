El edificio más alto del mundo simbolizando el poderío económico y arquitectónico de Dubái.

El edificio con altura récord que esconde una delicada musa: una flor exótica que une naturaleza y arquitectura

Burj Khalifa es una construcción ubicada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que, desde 2010, puede presumir de ser el edificio más alto del mundo. Puede que no se aprecie a simple vista, pero su altura es récord y esconde una delicada musa en su diseño: el lirio araña o flor Hymenocallis, típica de la región desértica de Dubái.

Con 828 metros, tiene un diseño de la flor en forma de Y y su núcleo hexagonal, donde cada pétalo ayuda a reforzar el núcleo central, lo que permite que el edificio se estreche con una elegancia única a medida que se eleva.

El edificio se inspira en la flor Hymenocallis, típica de la región de Dubái.

Esta estrategia de imitar la simetría radial del lirio araña, además de ser bella estéticamente, es estructuralmente eficiente. Utiliza un sistema estructural conocido como "tubo en tubo" que permite a los edificios resistir fuerzas extremas, ya sean vientos fuertes o movimientos sísmicos. Este sistema consigue que los edificios sean ligeros y estables optimizando la utilización de materiales y maximizando la eficiencia estructural.

Sin embargo, pese a que la fachada de la torre y sus terrazas en forma escalonada atraen cualquier mirada, la elegancia real tiene su origen en una flor.