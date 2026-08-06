En todo el mundo, la naturaleza fue perdiendo su brillo paulatinamente y fue adentrándose en las ciudades. Sin embargo, no está presente de la forma en que todos creen, sino en colosales edificios que la representan a la perfección.
La arquitectura lleva mucho tiempo inspirándose en la naturaleza para introducirla en las construcciones. En Egipto, las flores de loto coronaban los templos como símbolos de renacimiento, los arabescos de mármol florecían en las mezquitas para evocar el paraíso y así hay miles de ejemplos más.
Sin embargo, en los Emiratos Árabes Unidos se encuentra uno que no solo rompe cualquier récord de altura, sino que representa una flor con características inigualables.
El edificio con altura récord que esconde una delicada musa: una flor exótica que une naturaleza y arquitectura
Burj Khalifa es una construcción ubicada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que, desde 2010, puede presumir de ser el edificio más alto del mundo. Puede que no se aprecie a simple vista, pero su altura es récord y esconde una delicada musa en su diseño: el lirio araña o flor Hymenocallis, típica de la región desértica de Dubái.
Con 828 metros, tiene un diseño de la flor en forma de Y y su núcleo hexagonal, donde cada pétalo ayuda a reforzar el núcleo central, lo que permite que el edificio se estreche con una elegancia única a medida que se eleva.
Esta estrategia de imitar la simetría radial del lirio araña, además de ser bella estéticamente, es estructuralmente eficiente. Utiliza un sistema estructural conocido como "tubo en tubo" que permite a los edificios resistir fuerzas extremas, ya sean vientos fuertes o movimientos sísmicos. Este sistema consigue que los edificios sean ligeros y estables optimizando la utilización de materiales y maximizando la eficiencia estructural.
Sin embargo, pese a que la fachada de la torre y sus terrazas en forma escalonada atraen cualquier mirada, la elegancia real tiene su origen en una flor.
En pocas palabras
- Edificio icónico: El Burj Khalifa, el más alto del mundo, se inspira en la flor Hymenocallis.
- Diseño arquitectónico: Su estructura en forma de Y y núcleo hexagonal emulan la simetría radial de la flor.
- Eficiencia estructural: El diseño tipo "tubo en tubo" garantiza estabilidad y optimiza materiales ante fuerzas extremas.