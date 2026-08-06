Por qué se dice que nunca hay que dormir con las puertas del placard abiertas

Feng Shui: qué ocurre si se duerme con las puertas del armario abiertas

El Feng Shui atraviesa toda nuestra vida cotidiana. Desde las plantas que uno elige para tener en casa, hasta donde las ubica. De hecho, sin saberlo en ocasiones, esta filosofía oriental es aplicada por muchas personas que desconocen sus conceptos.

Entre esas situaciones que ocurren en el hogar, el dormir con las puertas del armario abiertas es una de las más negativas, ya que provoca que la energía de la habitación se tambalee, dejando salir las positivas e ingresando las negativas al dormitorio.

Según aquellos que conocen a fondo todos los temas del Feng Shui, el dejar las puertas del armario abiertas hace que se corte con un flujo constante que se da en la energía dentro de la habitación, por lo que también traerá problemas para dormir. Por esto mismo, y teniendo en cuenta que solo toma dos segundos, lo ideal es cerrar las puertas del armario antes de dormir, para que las energías no se vean afectadas, dejando proliferar a las negativas.