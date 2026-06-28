En un país de América del Sur se eleva una construcción que desafía todo lo conocido. En una región reconocida por sus frecuentes terremotos, esta infraestructura demuestra que es posible construir edificios de madera seguros en zonas de alta actividad sísmica.
El primer edificio de América del Sur construido con madera que desafía los sismos: tendrá 12 pisos
Este edificio de América del Sur es único, resignificando un clásico material. Todos los detalles
Este tipo de construcción representa un modelo rápido y limpio para levantar viviendas a gran escala, reduciendo el ruido, los residuos de obra, la contaminación y resignificando este material como una alternativa moderna y resistente.
Así es el primer edificio de madera contralaminada de América del Sur
En Chile, la construcción con madera CLT (Cross Laminated Timber o madera contralaminada) ha ganado relevancia como alternativa estructural para viviendas, edificios y proyectos industriales. El edificio Tamango es un hito de la arquitectura sostenible, ya que se posiciona como el primer edificio de mediana altura construido con madera contralaminada (CLT) en América del Sur.
El CLT está compuesto por paneles de madera maciza formados por capas cruzadas y encoladas, lo que permite obtener elementos estructurales resistentes, estables y prefabricados. En Chile se fabrica principalmente a partir de madera proveniente de plantaciones de pino radiata y eucalipto, especies ampliamente cultivadas por la industria forestal del país.
Cómo es el primer edificio de madera de América del Sur
Durante su fabricación, cada kilogramo de madera captura 1,8 kgs de CO2, y su montaje necesita una construcción en seco, silenciosa y que no genere residuos. Al habitar el edificio, la madera tiene excelentes propiedades térmicas e higroscópicas (capacidad de retener y liberar humedad), que contribuyen a su eficiencia energética y al confort de los usuarios.
Este edificio está revestido con una capa exterior de color oscuro y de alta resistencia, que lo protege de la lluvia, la nieve y el viento constante. En su interior, la madera tecnológica (CLT) queda completamente a la vista en techos y paredes, creando departamentos acogedores y modernos.
Desde el piso 3 hasta el piso 12, toda la estructura, muros, pisos y pilares, está construida íntegramente con paneles de madera maciza. Además, cuenta con espacios de coworking, lavandería común, locales comerciales en la planta baja y terrazas con vista a los cerros de Coyhaique.