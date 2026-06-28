El primer edificio de América del Sur construido con madera que desafía los sismos: tendrá 12 pisos

El CLT está compuesto por paneles de madera maciza formados por capas cruzadas y encoladas, lo que permite obtener elementos estructurales resistentes, estables y prefabricados. En Chile se fabrica principalmente a partir de madera proveniente de plantaciones de pino radiata y eucalipto, especies ampliamente cultivadas por la industria forestal del país.

Cómo es el primer edificio de madera de América del Sur

Durante su fabricación, cada kilogramo de madera captura 1,8 kgs de CO2, y su montaje necesita una construcción en seco, silenciosa y que no genere residuos. Al habitar el edificio, la madera tiene excelentes propiedades térmicas e higroscópicas (capacidad de retener y liberar humedad), que contribuyen a su eficiencia energética y al confort de los usuarios.

Este edificio está revestido con una capa exterior de color oscuro y de alta resistencia, que lo protege de la lluvia, la nieve y el viento constante. En su interior, la madera tecnológica (CLT) queda completamente a la vista en techos y paredes, creando departamentos acogedores y modernos.

Desde el piso 3 hasta el piso 12, toda la estructura, muros, pisos y pilares, está construida íntegramente con paneles de madera maciza. Además, cuenta con espacios de coworking, lavandería común, locales comerciales en la planta baja y terrazas con vista a los cerros de Coyhaique.