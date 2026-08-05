La planta que debes sembrar en agosto para llenar de color y perfume tu jardín

Los fanáticos de la jardinería y el mundo del paisajismo ya se encuentran buscando a aquellas plantas que potencien la apariencia y el color de su jardín. En este sentido, hay una que es la gran protagonista para este agosto.
Se trata de la caléndula, que puede llevar a otro nivel la fachada del jardín de tu casa. Esto, se debe a una serie de propiedades propias del ejemplar, como también a razones climáticas.
Por qué la caléndula es la planta ideal para sembrar en agosto
La caléndula (Calendula officinalis) destaca por su enorme resistencia frente a las variaciones de clima propias de esta época del año. A medida que los días comienzan a alargarse y las temperaturas registran un leve repunte, el sustrato absorbe la energía necesaria para activar la germinación.
Sus particulares flores en tonalidades vibrantes que van desde el amarillo intenso hasta los naranjas más profundos no solo aportan una estética alegre, sino que también desprenden un perfume muy característico capaz de revitalizar cualquier patio, balcón o cantero.
Además de su indiscutible valor ornamental, esta planta cumple un rol ecológico fundamental dentro del ecosistema urbano. Al igual que ocurre con otras opciones recomendadas por los expertos, su floración actúa como un imán natural para abejas, mariposas y otros insectos polinizadores indispensables.
Asimismo, muchos jardineros la utilizan como un recurso orgánico y defensivo, ya que su aroma ayuda a repeler de forma natural ciertas plagas comunes que suelen atacar a los cultivos colindantes.
Los cuidados que necesita esta planta
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Iluminación: requiere una exposición directa al sol o, como mínimo, lugares de semisombra muy luminosos. Cuántas más horas de sol reciba, más vibrantes serán sus colores y mayor será su producción de flores.
Riego: debe ser moderado y regular. Durante las etapas de mayor crecimiento y floración, necesita humedad constante, pero es vital evitar el encharcamiento. Un exceso de agua en las raíces puede provocarles podrición y atraer hongos. Lo ideal es regar cuando la capa superior del sustrato comience a secarse.
Sustrato: prefiere suelos livianos, fértiles y con un excelente drenaje. Una mezcla de tierra negra con compost y un poco de arena o perlita funciona a la perfección para evitar que el agua se compacte.
Poda y mantenimiento: para estimular la aparición de nuevas flores, es muy recomendable realizar una poda de limpieza retirando regularmente las flores marchitas. Esto evita que la planta destine energía a la formación de semillas y alargue su ciclo de floración.
En pocas palabras
- Sembrar en agosto: la caléndula es ideal por su resistencia y para llenar de color el jardín.
- Beneficios: aporta estética vibrante, perfume característico, atrae polinizadores y repele plagas.
- Cuidados: requiere sol directo o semisombra, riego moderado, sustrato drenante y poda de flores marchitas.