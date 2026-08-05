La planta que debes sembrar en agosto para llenar de color y perfume tu jardín

Se trata de la caléndula, que puede llevar a otro nivel la fachada del jardín de tu casa. Esto, se debe a una serie de propiedades propias del ejemplar, como también a razones climáticas.

Por qué la caléndula es la planta ideal para sembrar en agosto

La caléndula (Calendula officinalis) destaca por su enorme resistencia frente a las variaciones de clima propias de esta época del año. A medida que los días comienzan a alargarse y las temperaturas registran un leve repunte, el sustrato absorbe la energía necesaria para activar la germinación.