Cómo transformar el ingreso a tu casa sin hacer obras y solo usando plantas

Gracias a su porte elegante, resulta ideal para recibidores amplios o para colocar junto a la puerta de entrada. Su presencia aporta una imagen sofisticada sin necesidad de sumar demasiados elementos decorativos. Además, como ocurre con otras variedades de esta familia, es una planta muy apreciada para interiores por su capacidad de adaptarse a ambientes con luz indirecta.

Spathiphyllum Sensation.

Otra planta que nunca pasa de moda es la Monstera deliciosa. Sus características hojas perforadas la han convertido en una de las especies más populares del diseño de interiores durante los últimos años.

Ubicada cerca del ingreso, la monstera genera un efecto visual muy llamativo. Sus hojas proyectan luces y sombras que aportan movimiento al ambiente, mientras que su aspecto tropical transmite una sensación de frescura y tranquilidad. Por ese motivo, continúa siendo una de las favoritas para quienes buscan una decoración moderna y natural.

Planta Monstera deliciosa.

Para obtener un mejor resultado, conviene elegir macetas que acompañen el estilo de la vivienda. Los modelos de cerámica, cemento o fibras naturales suelen combinar muy bien con este tipo de plantas y ayudan a destacar su belleza.

También es importante considerar la iluminación disponible en el ingreso. Tanto el Spathiphyllum ‘Sensation’ como la Monstera deliciosa se desarrollan mejor con abundante luz indirecta, evitando la exposición prolongada al sol intenso que podría dañar sus hojas.

Otro aspecto clave, según especialistas en decoración, es no sobrecargar el espacio con demasiadas plantas. En muchos casos, una sola especie de gran tamaño logra un efecto mucho más elegante que varias macetas pequeñas distribuidas sin un criterio ornamental.