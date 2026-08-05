Cómo transformar el ingreso a tu casa sin hacer obras y solo usando plantas

La entrada de una casa es la primera impresión que reciben quienes la visitan. Sin embargo, muchas personas creen que para renovar ese espacio es necesario realizar reformas o invertir grandes sumas de dinero para una decoración sofisticada. La realidad es que existen alternativas mucho más simples. Incorporar plantas de gran porte o con un fuerte impacto visual puede cambiar por completo la apariencia del ingreso sin necesidad de hacer obras.
Además de aportar color y frescura, determinados ejemplares ayudan a crear una sensación de amplitud y equilibrio. Sus hojas, formas y texturas convierten un rincón común en un espacio mucho más atractivo, logrando un efecto decorativo inmediato. A continuación, dos de las plantas que tenés que colocar en el ingreso a casa si buscar cambiar la imagen sin hacer obras.
Las plantas que pueden cambiar por completo la entrada de tu hogar
De acuerdo a expertos en decoración, una de las mejores opciones es el Spathiphyllum ‘Sensation’, una variedad que se destaca por sus grandes hojas verdes con nervaduras muy marcadas. A diferencia del lirio de la paz tradicional, esta versión alcanza un tamaño considerable y puede convertirse en el punto focal del ambiente.
Gracias a su porte elegante, resulta ideal para recibidores amplios o para colocar junto a la puerta de entrada. Su presencia aporta una imagen sofisticada sin necesidad de sumar demasiados elementos decorativos. Además, como ocurre con otras variedades de esta familia, es una planta muy apreciada para interiores por su capacidad de adaptarse a ambientes con luz indirecta.
Otra planta que nunca pasa de moda es la Monstera deliciosa. Sus características hojas perforadas la han convertido en una de las especies más populares del diseño de interiores durante los últimos años.
Ubicada cerca del ingreso, la monstera genera un efecto visual muy llamativo. Sus hojas proyectan luces y sombras que aportan movimiento al ambiente, mientras que su aspecto tropical transmite una sensación de frescura y tranquilidad. Por ese motivo, continúa siendo una de las favoritas para quienes buscan una decoración moderna y natural.
Para obtener un mejor resultado, conviene elegir macetas que acompañen el estilo de la vivienda. Los modelos de cerámica, cemento o fibras naturales suelen combinar muy bien con este tipo de plantas y ayudan a destacar su belleza.
También es importante considerar la iluminación disponible en el ingreso. Tanto el Spathiphyllum ‘Sensation’ como la Monstera deliciosa se desarrollan mejor con abundante luz indirecta, evitando la exposición prolongada al sol intenso que podría dañar sus hojas.
Otro aspecto clave, según especialistas en decoración, es no sobrecargar el espacio con demasiadas plantas. En muchos casos, una sola especie de gran tamaño logra un efecto mucho más elegante que varias macetas pequeñas distribuidas sin un criterio ornamental.
En pocas palabras
- Renová tu entrada: Transformá el ingreso a tu casa con plantas sin necesidad de obras costosas.
- Impacto visual: Plantas como el Spathiphyllum ‘Sensation’ o la Monstera deliciosa aportan estilo y frescura.
- Consejo clave: Priorizá una o dos plantas de gran porte en lugar de muchas pequeñas para un efecto más elegante.