Arajet comenzó sus operaciones en el Aeropuerto el Plumerillo a mediados de mayo de este año. Sin embargo, luego de una serie de reprogramaciones de vuelos, la empresa informó que la ruta directa entre Mendoza y Punta Cana, República Dominicana, tendrá una pausa temporal en sus operaciones desde el próximo 9 de agosto.
Arajet anunció que pausará sus vuelos de Mendoza a Punta Cana tras varias reprogramaciones
La aerolínea dominicana informó que la medida afecta su vuelo directo entre el Aeropuerto El Plumerillo y el de Punta Cana. ¿Cuándo se retomará esta ruta?
Según comunicaron, las operaciones se reanudarán a partir del domingo 4 de octubre de 2026. Desde la aerolínea aseguraron que dicha decisión forma “parte de ajustes que buscan consolidar sus operaciones en la Argentina”. Habían arrancado a fines de mayo de este año con las operaciones en Mendoza.
Luego de esta pausa temporal, la compañía reanudará el servicio con tres frecuencias semanales, operadas los domingos, martes y sábado. De esta manera, los pasajeros que viajen desde Mendoza podrán conectar, a través de Punta Cana, a destinos como Cancún, Chicago, Ciudad de Guatemala, Kingston, Miami, México, Orlando y San Juan.
En cuanto a los clientes que ya contaban con pasajes emitidos entre el 9 de agosto y el 4 de octubre, la empresa confirmó que la empresa se comunicará para brindarles una solución. “La aerolínea estará contactando a las personas con reservaciones afectadas para informarles sobre las alternativas disponibles y brindarles la asistencia correspondiente”, aseguraron desde la empresa.
Además, los pasajeros podrán consultar información actualizada sobre sus vuelos y opciones de viaje a través de los canales oficiales de atención de Arajet.
Por el momento, al ingresar a la página web de la compañía ya no figuran vuelos disponibles de Mendoza a Punta Cana para los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, sí se mantienen las operaciones de la aerolínea en Córdoba, Rosario y desde Ezeiza para dichos meses, según se observa en el sitio oficial.
En pocas palabras
- Arajet pausa vuelos: la aerolínea dominicana suspenderá su ruta Mendoza-Punta Cana desde el 9 de agosto hasta el 4 de octubre de 2026.
- Ajustes operativos: la medida busca consolidar operaciones en Argentina, afectando a pasajeros con pasajes emitidos.
- Soluciones y alternativas: la empresa contactará a los afectados para ofrecerles soluciones y se mantienen vuelos desde Córdoba, Rosario y Ezeiza.