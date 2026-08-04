Arajet anunció que pausará sus vuelos de Mendoza a Punta Cana tras varias reprogramaciones

Una de las playas para visitar en cualquier época del año.

En cuanto a los clientes que ya contaban con pasajes emitidos entre el 9 de agosto y el 4 de octubre, la empresa confirmó que la empresa se comunicará para brindarles una solución. “La aerolínea estará contactando a las personas con reservaciones afectadas para informarles sobre las alternativas disponibles y brindarles la asistencia correspondiente”, aseguraron desde la empresa.

Además, los pasajeros podrán consultar información actualizada sobre sus vuelos y opciones de viaje a través de los canales oficiales de atención de Arajet.

Por el momento, al ingresar a la página web de la compañía ya no figuran vuelos disponibles de Mendoza a Punta Cana para los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, sí se mantienen las operaciones de la aerolínea en Córdoba, Rosario y desde Ezeiza para dichos meses, según se observa en el sitio oficial.