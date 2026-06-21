Punta Cana se mantiene firme como el destino de playa más elegido por los argentinos. Año tras año, miles de compatriotas aterrizan en sus costas buscando desconectar del estrés y encontrarse con este mar de postal. Sin embargo, limitarse a tomar sol en la reposera es perderse la mitad de la película.
Punta Cana más allá del all inclusive: playas paradisíacas, cenotes, adrenalina e islas salvajes
República Dominicana es mucho más que playas paradisíacas y resorts donde el tiempo se detiene. Si estás planeando tu próximo viaje al Caribe, prestá atención: estos son los imperdibles que tenés que sumar a tu lista
La nación del merengue y la bachata desborda color y alegría desde el primer minuto. Es algo que se percibe apenas se pisa el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Con su ropa fresca, la calidez de su saludo y ese acento caribeño tan distintivo, los anfitriones dominicanos logran que te desenchufes de inmediato. Esa hospitalidad y el ritmo que llevan en la sangre son el hilo conductor de un viaje donde las preocupaciones se olvidan.
Cómo el turismo desafía al sargazo
Lidiar día a día con el sargazo, macroalga que flota en grandes masas por el Océano Atlántico, representa el mayor desafío ambiental y turístico para la región. Lejos de ocultarlo, el destino responde con logística diaria y el compromiso de cuidar el entorno natural.
Para proteger la transparencia del agua y la limpieza de las playas en Punta Cana, cada madrugada se despliega un operativo impactante. Barreras submarinas, barcos recolectores y maquinaria costera que remueve hasta 12 toneladas de algas diarias, son algunas de las alternativas para combatir el impacto.
"Esto es algo que no es controlable hasta que seamos conscientes de que tenemos que mejorar nuestras acciones y cuidar nuestros ecosistemas. Por ello, llevamos a cabo un esquema de limpieza que comienza a la medianoche cada jornada", explica Mynor Espinoza, director de operaciones de Meliá Punta Cana, haciendo referencia al trabajo que realizan en las playas de Bávaro junto al Hotel Zel.
Cenotes, islas salvajes y adrenalina en el bosque tropical
Si tu cuerpo te pide acción y querés alternar el agua salada con experiencias diferentes, la oferta de turismo aventura y de naturaleza en la zona es enorme y se adapta a todos los perfiles de viajeros.
Ojos de agua con postales de cuento
Pocos turistas saben que el subsuelo dominicano está conectado por formaciones de piedra caliza que dan vida a impresionantes cenotes. En el corazón de la vegetación, estos "ojos de agua" dulce y fresca son un oasis perfecto para relajarse y dejarse sorprender por la naturaleza.
El lugar ideal para descubrirlos es la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un santuario protegido dedicado a la conservación ambiental. El parque cuenta con 12 lagunas, de las cuales 3 están habilitadas para nadar. Se llega a través de senderos rodeados de flora nativa, una joya para los amantes de lo natural.
Tip de viaje: a los cenotes de esta reserva se llega a través de senderos. Por ello, es fundamental llevar calzado cómodo, repelente para mosquitos, agua fresca, protector solar y gorra de sol.
Isla Saona: cómo esquivar las masas en la excursión más buscada
Es la joya del Parque Nacional Cotubanamá y la excursión más vendida de toda República Dominicana (recibe más de un millón de visitantes al año). El viaje arranca en el pintoresco pueblo de Bayahibe, desde donde parten catamaranes y lanchas rápidas.
La travesía suele incluir una parada en Palmilla, un banco de arena blanca que forma una piscina natural gigante en medio del mar, ideal para nadar cerca de las estrellas de mar (recordá nunca tocarlas ni sacarlas del agua para no dañarlas).
Como ya dijimos, este es el spot más codiciado de República Dominicana; esto lleva a que al llegar a Saona te sientas un poco abrumado por la música, los paradores y la cantidad de gente.
¡Tomá nota de esta recomendación! No te quedes donde bajan todos. Caminá por la línea de la costa alejándote de los paradores, allí vas a descubrir el lado más salvaje, solitario y auténtico de la isla, con altísimas palmeras solo para vos.
Tirolesas: volando sobre la copa de los árboles
Si buscás un subidón de adrenalina pura después de tanta playa, la opción es explorar la jungla haciendo tirolesa o bungee jumping. Parques de aventura como Scape Park ofrecen circuitos de zipline que terminan directamente en piletones de agua fresca, combinando seguridad, infraestructura y un entorno natural exuberante donde prácticamente no te cruzás con otros visitantes.
Guía práctica para armar tu viaje desde Argentina
- Clima y temporadas. La temporada de lluvias va de mayo a noviembre. La época de huracanes en el Caribe se extiende de junio a noviembre (siendo septiembre el mes estadísticamente más activo). Aunque Punta Cana está en la ruta tropical, las probabilidades de que un huracán mayor afecte directamente tus vacaciones son bajas; además, los resorts están súper preparados.
- Vuelo directo. Mendoza cuenta con un vuelo directo desde el Aeropuerto El Plumerillo (MDZ) hasta el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ). La ruta es operada por la aerolínea dominicana Arajet, con tres frecuencias semanales (miércoles, sábados y domingos). En un vuelo de 7 horas y 15 minutos, cambiás el aire de la cordillera por la brisa del Caribe sin escalas.