Horror y giro dramático: una jubilada fue brutalmente asesinada y sospechan de su propio hijo

Según las primeras pericias forenses, el cuerpo de la mujer presentaba una grave y profunda lesión en la zona de la cabeza, provocada aparentemente por un elemento contundente.

En el momento de la llegada de la Policía, los efectivos divisaron a una persona saliendo de la casa en actitud sospechosa. El sujeto, que resultó ser el hijo de la víctima, llevaba una pala entre sus manos y presentaba visibles manchas de sangre en su rostro y vestimenta.

Jorge Sánchez, el principal sospechoso de cometer el asesinato.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno y los peritos de la Policía Científica trabajaron intensamente en el lugar para recolectar pruebas adicionales y preservar la escena del crimen. Como no podía ser de otra manera, se dispuso el arresto de este hombre.

Ahora, el objetivo de los investigadores será el de confirmar al 100% la sospecha de un matricidio, y de ser así, determinar el móvil de este inesperado ataque.

La condena que podría recibir el hijo de la jubilada

Si la investigación judicial confirma que el hombre de 56 años asesinó a su madre, la calificación legal principal será la de Homicidio calificado por el vínculo (regulado en el Artículo 80, Inciso 1 del Código Penal Argentino).

Así las cosas, hay que tener en cuenta también que para este delito, la legislación argentina contempla una única pena posible: Prisión Perpetua.