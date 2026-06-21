La provincia de Buenos Aires no sale del asombro tras el brutal crimen de una jubilada de 86 años. Lo que parecía ser un trágico hallazgo derivó en un giro dramático, ya que el sospechoso fue atrapado en el exacto momento en el que intentaba ocultar el ataque.
Horror y giro dramático: una jubilada fue brutalmente asesinada y sospechan de su propio hijo
El hijo de la jubilada fue encontrado con una pala entre sus manos y visibles manchas de sangre en el rostro. Los detalles del caso
Lo sorprendente de todo esto es que se trata del hijo de la mujer identificada como Delia Mercedes Romero, que fue denunciado por los vecinos luego de escuchar ruidos sospechosos.
Un crimen inesperado
El aberrante episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Atepam. Al arribar el personal policial al domicilio, se encontraron con una escena de absoluto horror que superó cualquier sospecha previa.
Según las primeras pericias forenses, el cuerpo de la mujer presentaba una grave y profunda lesión en la zona de la cabeza, provocada aparentemente por un elemento contundente.
En el momento de la llegada de la Policía, los efectivos divisaron a una persona saliendo de la casa en actitud sospechosa. El sujeto, que resultó ser el hijo de la víctima, llevaba una pala entre sus manos y presentaba visibles manchas de sangre en su rostro y vestimenta.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno y los peritos de la Policía Científica trabajaron intensamente en el lugar para recolectar pruebas adicionales y preservar la escena del crimen. Como no podía ser de otra manera, se dispuso el arresto de este hombre.
Ahora, el objetivo de los investigadores será el de confirmar al 100% la sospecha de un matricidio, y de ser así, determinar el móvil de este inesperado ataque.
La condena que podría recibir el hijo de la jubilada
Si la investigación judicial confirma que el hombre de 56 años asesinó a su madre, la calificación legal principal será la de Homicidio calificado por el vínculo (regulado en el Artículo 80, Inciso 1 del Código Penal Argentino).
Así las cosas, hay que tener en cuenta también que para este delito, la legislación argentina contempla una única pena posible: Prisión Perpetua.