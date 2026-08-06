Jubilados ANSES: calendario general de agosto, montos oficiales y el tope para el nuevo bono
La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el esquema unificado de liquidaciones para todo el sistema previsional. Las fechas de depósito según el haber, el ajuste porcentual del 1,89% y la escala de cobro final.
Durante este período, la totalidad de los haberes absorbe una recomposición del 1,89%, cálculo que responde a la aplicación de la fórmula de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%), tomado con dos decimales para precisar la liquidación.
Escala de haberes en agosto: montos de bolsillo por categoría
El ajuste inflacionario de ANSES modifica el valor básico de las jubilaciones ordinarias, las pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Al contemplar la suma fija adicional dispensada a las escalas más postergadas, los valores brutos y finales se distribuyen según el siguiente desglose:
- Jubilación Mínima: $419.775,92 de haber básico + $70.000 de bono = $489.775,92 en total.
- Jubilación Máxima: asciende a $2.824.694,50 (sin adicional).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 de haber básico + $70.000 de bono = $405.820,74 en total.
- PNC por Invalidez o Vejez: $293.843,14 de haber básico + $70.000 de bono = $363.843,14 en total.
Calendario completo de cobro para agosto 2026
El circuito de depósitos se divide en tres fases operativas para evitar aglomeraciones en las entidades financieras:
1. Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
2. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional).
- DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.
3. Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Alcance del bono previsional y escala proporcional
El bono de $70.000 se liquida en forma automática junto al haber mensual a través de la misma vía bancaria. La totalidad del refuerzo está destinada a los beneficiarios que perciben la jubilación mínima, las PNC y la PUAM.
Para quienes cuenten con haberes ajustados superiores al piso de $419.775,92 pero no alcancen la barrera de $489.775,92, la ANSES abona un suplemento proporcional hasta cubrir exactamente dicho techo.
En pocas palabras
- ANSES publicó calendario: Cronograma de cobro de agosto para jubilados y pensionados, con ajustes del 1,89% y bono de refuerzo.
- Montos actualizados: La jubilación mínima será de $419.775,92, más un bono de $70.000, alcanzando un total de $489.775,92.
- Fechas por DNI: El calendario de pagos se extiende desde el 10 hasta el 31 de agosto, segmentado por terminación de DNI y tipo de haber.