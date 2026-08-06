Jubilados ANSES: calendario general de agosto, montos oficiales y el tope para el nuevo bono

Al contemplar la suma fija adicional dispensada a las escalas más postergadas, los valores brutos y finales se distribuyen según el siguiente desglose:

Jubilación Mínima: $419.775,92 de haber básico + $70.000 de bono = $489.775,92 en total .

$419.775,92 de haber básico + $70.000 de bono = . Jubilación Máxima: asciende a $2.824.694,50 (sin adicional).

asciende a (sin adicional). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 de haber básico + $70.000 de bono = $405.820,74 en total .

$335.820,74 de haber básico + $70.000 de bono = . PNC por Invalidez o Vejez: $293.843,14 de haber básico + $70.000 de bono = $363.843,14 en total.

Calendario completo de cobro para agosto 2026

El circuito de depósitos se divide en tres fases operativas para evitar aglomeraciones en las entidades financieras:

1. Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.

2. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional).

martes 18 de agosto (lunes 17 sin acreditaciones por feriado nacional). DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

3. Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Alcance del bono previsional y escala proporcional

El bono de $70.000 se liquida en forma automática junto al haber mensual a través de la misma vía bancaria. La totalidad del refuerzo está destinada a los beneficiarios que perciben la jubilación mínima, las PNC y la PUAM.

Para quienes cuenten con haberes ajustados superiores al piso de $419.775,92 pero no alcancen la barrera de $489.775,92, la ANSES abona un suplemento proporcional hasta cubrir exactamente dicho techo.