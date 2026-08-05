La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el nuevo esquema de liquidación para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Para el período de agosto de 2026, las prestaciones sociales registran un incremento del 1,89%, valor fijado tras tomar con dos decimales la medición inflacionaria del INDEC correspondiente a junio (1,9%).
Aumento de AUH y AUE en agosto 2026: cuánto paga ANSES por hijo en agosto
El organismo previsional aplica la suba por movilidad del 1,89% basada en el IPC de junio. La grilla con los valores del cobro mensual del 80%, el acumulado retenido y todo lo que hace falta saber sobre la AUH
La medida consolida el mecanismo de actualización mensual continua sobre la asistencia que hoy alcanza a más de 2,5 millones de familias y brinda cobertura a cerca de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.
Cuánto se cobra por AUH y AUE en mano durante agosto
La normativa de la seguridad social establece que el organismo liquide de forma directa el 80% del haber, reteniendo el 20% restante hasta la acreditación anual del cumplimiento del calendario de vacunación, controles sanitarios y escolaridad regular.
Con el reajuste del 1,89% aplicado para el octavo mes del año, los depósitos directos en cuenta sueldo quedan estructurados bajo las siguientes cifras netas:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $120.675,30 por cada menor.
- Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 en mano (sin límite de edad).
El 20% correspondiente al tramo retenido se acumula mes a mes y se libera de forma completa una vez procesada la Libreta AUH del período lectivo previo.
Quiénes tienen derecho a la percepción del beneficio
La cobertura de la AUH está orientada a madres, padres o tutores a cargo de menores de 18 años que formen parte de los siguientes sectores:
- Trabajadores en situación de desocupación.
- Empleados no registrados o sin aportes en el sistema formal.
- Personal del régimen de Trabajo de Casas Particulares.
- Inscriptos en el Monotributo Social.
Paso a paso: cómo subir la Libreta AUH a través de Mi ANSES
La presentación de la Libreta de Salud y Educación se efectúa de manera 100% digital a través de la plataforma oficial del organismo, evitando filas y gestiones presenciales. El procedimiento requiere los siguientes pasos:
- Ingreso al portal: acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app oficial.
- Consulta de datos: seleccionar el menú "Hijos" y hacer clic en "Libreta AUH" para verificar las secciones pendientes (salud, vacunación y escolaridad).
- Generación del formulario: si resta completar información, presionar "Generar Libreta" para descargar el documento e imprimirlo en una sola hoja.
- Firma institucional: llevar el formulario al centro de salud o establecimiento educativo correspondiente para que las autoridades completen, firmen y sellen los datos con letra clara.
- Captura de imagen: tomar una fotografía nítida del formulario firmado sobre una superficie plana y bien iluminada (la imagen debe estar en formato JPG, pesar menos de 3 MB y mostrar las cuatro esquinas).
- Carga en el sistema: reingresar a la sección "Libreta AUH" en Mi ANSES, seleccionar la opción "Subir Libreta AUH" y adjuntar el archivo.
El trámite queda formalmente completado una vez que el titular recibe la notificación por correo electrónico que confirma la recepción y validación correcta de la documentación.
En pocas palabras
- Aumento AUH y AUE: Se aplica un incremento del 1,89% en agosto de 2026.
- Valores de cobro: Se paga $120.675,30 por cada menor y por embarazo.
- Trámite digital: La Libreta AUH se sube a través de Mi ANSES.