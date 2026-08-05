Aumento de AUH y AUE en agosto 2026: cuánto paga ANSES por hijo en agosto

Con el reajuste del 1,89% aplicado para el octavo mes del año, los depósitos directos en cuenta sueldo quedan estructurados bajo las siguientes cifras netas:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $120.675,30 por cada menor.

por cada menor. Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 .

. AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 en mano (sin límite de edad).

El 20% correspondiente al tramo retenido se acumula mes a mes y se libera de forma completa una vez procesada la Libreta AUH del período lectivo previo.

Quiénes tienen derecho a la percepción del beneficio

La cobertura de la AUH está orientada a madres, padres o tutores a cargo de menores de 18 años que formen parte de los siguientes sectores:

Trabajadores en situación de desocupación.

Empleados no registrados o sin aportes en el sistema formal.

Personal del régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Inscriptos en el Monotributo Social.

Paso a paso: cómo subir la Libreta AUH a través de Mi ANSES

La presentación de la Libreta de Salud y Educación se efectúa de manera 100% digital a través de la plataforma oficial del organismo, evitando filas y gestiones presenciales. El procedimiento requiere los siguientes pasos:

Ingreso al portal: acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app oficial.

acceder a con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app oficial. Consulta de datos: seleccionar el menú "Hijos" y hacer clic en "Libreta AUH" para verificar las secciones pendientes (salud, vacunación y escolaridad).

seleccionar el menú y hacer clic en para verificar las secciones pendientes (salud, vacunación y escolaridad). Generación del formulario: si resta completar información, presionar "Generar Libreta" para descargar el documento e imprimirlo en una sola hoja.

si resta completar información, presionar para descargar el documento e imprimirlo en una sola hoja. Firma institucional: llevar el formulario al centro de salud o establecimiento educativo correspondiente para que las autoridades completen, firmen y sellen los datos con letra clara.

llevar el formulario al centro de salud o establecimiento educativo correspondiente para que las autoridades completen, firmen y sellen los datos con letra clara. Captura de imagen: tomar una fotografía nítida del formulario firmado sobre una superficie plana y bien iluminada (la imagen debe estar en formato JPG, pesar menos de 3 MB y mostrar las cuatro esquinas).

tomar una fotografía nítida del formulario firmado sobre una superficie plana y bien iluminada (la imagen debe estar en formato JPG, pesar menos de 3 MB y mostrar las cuatro esquinas). Carga en el sistema: reingresar a la sección "Libreta AUH" en Mi ANSES, seleccionar la opción "Subir Libreta AUH" y adjuntar el archivo.

El trámite queda formalmente completado una vez que el titular recibe la notificación por correo electrónico que confirma la recepción y validación correcta de la documentación.