Cómo afecta el feriado por San Martín al calendario de pagos de ANSES

De esta manera, las personas con documento finalizado en 5 cobrarán el martes 18 de agosto, reanudando el cronograma habitual de ANSES.

Calendario de pagos de agosto para la jubilación mínima

El esquema oficial para el cobro del haber mínimo previsional de ANSES se desplegará en dos etapas separadas por el fin de semana largo:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: Feriado nacional (sin acreditaciones).

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Fechas confirmadas para quienes superan el haber mínimo

Los titulares de prestaciones previsionales cuyos ingresos se ubiquen por encima del piso mínimo no experimentarán modificaciones asociadas a la festividad patria. Sus fechas de cobro están agendadas para el tramo final del mes, organizadas agrupando dos terminaciones de DNI por día:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Reajuste del haber base y la situación del bono

Junto con la reorganización de las fechas por el feriado, la liquidación de agosto incluirá el incremento automático fijado por el índice de movilidad. Con este reajuste, el haber mínimo garantizado alcanzará los $419.817,13.

Por otra parte, el monto final cobrado en el bolsillo de los beneficiarios de la mínima dependerá de la norma que dicte el Poder Ejecutivo respecto a la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, suma que requiere de la publicación de un decreto formal para ser incorporada en la orden de pago del organismo.