El desarrollo habitual del cronograma mensual de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sufrirá una modificación en la tercera semana de agosto de 2026. Debido al feriado por la conmemoración patria del lunes 17 de agosto, feriado nacional e inamovible, los bancos de todo el país no abrirán sus puertas, lo que interrumpirá las acreditaciones automáticas y la atención por ventanilla.
Cómo afecta el feriado por San Martín al calendario de pagos de ANSES
La conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín generará una jornada sin actividad bancaria. Cómo impacta la pausa en los depósitos de la mínima y el calendario completo de ANSES-
Esta interrupción en el sistema financiero afecta fundamentalmente al grupo de jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, ya que el esquema de pagos se detendrá durante 24 horas hábiles y obligará a trasladar las fechas subsiguientes.
Cómo afecta el feriado bancario a la liquidación de la mínima
Al no registrarse transacciones ni clearing bancario durante el lunes 17, el organismo previsional debió adecuar el flujo de fondos. Aquellos beneficiarios cuya terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) estaba próxima en la grilla verán corrido su depósito al primer día hábil posterior.
De esta manera, las personas con documento finalizado en 5 cobrarán el martes 18 de agosto, reanudando el cronograma habitual de ANSES.
Calendario de pagos de agosto para la jubilación mínima
El esquema oficial para el cobro del haber mínimo previsional de ANSES se desplegará en dos etapas separadas por el fin de semana largo:
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: Feriado nacional (sin acreditaciones).
- DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.
Fechas confirmadas para quienes superan el haber mínimo
Los titulares de prestaciones previsionales cuyos ingresos se ubiquen por encima del piso mínimo no experimentarán modificaciones asociadas a la festividad patria. Sus fechas de cobro están agendadas para el tramo final del mes, organizadas agrupando dos terminaciones de DNI por día:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Reajuste del haber base y la situación del bono
Junto con la reorganización de las fechas por el feriado, la liquidación de agosto incluirá el incremento automático fijado por el índice de movilidad. Con este reajuste, el haber mínimo garantizado alcanzará los $419.817,13.
Por otra parte, el monto final cobrado en el bolsillo de los beneficiarios de la mínima dependerá de la norma que dicte el Poder Ejecutivo respecto a la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, suma que requiere de la publicación de un decreto formal para ser incorporada en la orden de pago del organismo.
En pocas palabras
- Feriado Nacional: El 17 de agosto, conmemoración del General San Martín, suspende la actividad bancaria y los pagos de ANSES.
- Pagos Mínimos Afectados: Los jubilados y pensionados con haber mínimo verán sus cobros trasladados al día hábil posterior al feriado.
- Calendario y Haberes: El haber mínimo de agosto se reajusta a $419.817,13, y los pagos para quienes superan este monto no sufren modificaciones.