El esquema de acreditaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia la distribución de fondos correspondientes a agosto de 2026. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo que cuentan con un Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 verán depositado su haber el lunes 10 de agosto.
Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto si mi DNI termina en 0
La Administración Nacional de la Seguridad Social pone en marcha el calendario oficial del mes. Las fechas para la primera terminación de documento, los importes que se depositan en cuenta y el cronograma unificado.
Con el arranque de esta primera tanda de pagos, el organismo liquida además el reajuste automático del 1,89%, valor que surge de aplicar la fórmula de movilidad mensual atada a la inflación de junio registrada por el INDEC.
Calendario completo de pagos de la AUH en agosto
La distribución del beneficio de ANSES se ejecuta de manera escalonada a razón de una terminación de documento por día hábil, con una pausa intermedia fijada por el feriado nacional del lunes 17 de agosto:
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
DNI terminado en 9: sábado 22 de agosto.
Valores en mano: cuánto deposita ANSES por cada hijo
El monto líquido que reciben las familias contempla la deducción normativa del 20%, dinero que queda en custodia estatal hasta que el titular efectúe la entrega del formulario de control sanitario y educativo de los menores a cargo.
Los importes directos a cobrar en la cuenta bancaria durante agosto se fijan en los siguientes valores:
- AUH (Valor general): $120.675,30 por menor.
- Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30.
- AUH por Discapacidad: $392.935,68 por menor.
Alcance del programa y presentación de la Libreta
La Asignación Universal por Hijo constituye la principal red de contención social del país, alcanzando en la actualidad a cerca de 2,5 millones de familias y protegiendo de forma directa a 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes. La prestación está destinada a trabajadores desocupados, empleados en el circuito informal, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social.
Para destrabar el 20% acumulado durante el año, las familias deben ingresar a la plataforma digital Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, generar el formulario en la solapa "Hijos", imprimirlo para su llenado en el colegio y centro de salud, y reubicar la imagen nítida en el sistema mediante la opción "Subir Libreta AUH".
En pocas palabras
- ANSES: Inicia pagos de agosto para AUH y Asignación Familiar con aumento del 1,89%.
- Calendario: Cronograma de pagos escalonado por terminación de DNI hasta el 22 de agosto.
- Montos: Se depositarán $120.675,30 por hijo (valor general) y $392.935,68 por discapacidad.