Inicio Sociedad ANSES
ANSES

Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto si mi DNI termina en 0

La Administración Nacional de la Seguridad Social pone en marcha el calendario oficial del mes. Las fechas para la primera terminación de documento, los importes que se depositan en cuenta y el cronograma unificado.

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
El calendario de pago de la AUH en agosto

El calendario de pago de la AUH en agosto

El esquema de acreditaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia la distribución de fondos correspondientes a agosto de 2026. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo que cuentan con un Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 verán depositado su haber el lunes 10 de agosto.

Con el arranque de esta primera tanda de pagos, el organismo liquida además el reajuste automático del 1,89%, valor que surge de aplicar la fórmula de movilidad mensual atada a la inflación de junio registrada por el INDEC.

Calendario completo de pagos de la AUH en agosto

La distribución del beneficio de ANSES se ejecuta de manera escalonada a razón de una terminación de documento por día hábil, con una pausa intermedia fijada por el feriado nacional del lunes 17 de agosto:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

  • DNI terminado en 9: sábado 22 de agosto.

Valores en mano: cuánto deposita ANSES por cada hijo

El monto líquido que reciben las familias contempla la deducción normativa del 20%, dinero que queda en custodia estatal hasta que el titular efectúe la entrega del formulario de control sanitario y educativo de los menores a cargo.

Los importes directos a cobrar en la cuenta bancaria durante agosto se fijan en los siguientes valores:

  • AUH (Valor general): $120.675,30 por menor.
  • Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30.
  • AUH por Discapacidad: $392.935,68 por menor.

Alcance del programa y presentación de la Libreta

La Asignación Universal por Hijo constituye la principal red de contención social del país, alcanzando en la actualidad a cerca de 2,5 millones de familias y protegiendo de forma directa a 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes. La prestación está destinada a trabajadores desocupados, empleados en el circuito informal, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social.

Para destrabar el 20% acumulado durante el año, las familias deben ingresar a la plataforma digital Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, generar el formulario en la solapa "Hijos", imprimirlo para su llenado en el colegio y centro de salud, y reubicar la imagen nítida en el sistema mediante la opción "Subir Libreta AUH".

En pocas palabras

  • ANSES: Inicia pagos de agosto para AUH y Asignación Familiar con aumento del 1,89%.
  • Calendario: Cronograma de pagos escalonado por terminación de DNI hasta el 22 de agosto.
  • Montos: Se depositarán $120.675,30 por hijo (valor general) y $392.935,68 por discapacidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar