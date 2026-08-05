Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto si mi DNI termina en 0

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminado en 9: sábado 22 de agosto.

Valores en mano: cuánto deposita ANSES por cada hijo

El monto líquido que reciben las familias contempla la deducción normativa del 20%, dinero que queda en custodia estatal hasta que el titular efectúe la entrega del formulario de control sanitario y educativo de los menores a cargo.

Los importes directos a cobrar en la cuenta bancaria durante agosto se fijan en los siguientes valores:

AUH (Valor general): $120.675,30 por menor.

por menor. Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 .

. AUH por Discapacidad: $392.935,68 por menor.

Alcance del programa y presentación de la Libreta

La Asignación Universal por Hijo constituye la principal red de contención social del país, alcanzando en la actualidad a cerca de 2,5 millones de familias y protegiendo de forma directa a 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes. La prestación está destinada a trabajadores desocupados, empleados en el circuito informal, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social.

Para destrabar el 20% acumulado durante el año, las familias deben ingresar a la plataforma digital Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, generar el formulario en la solapa "Hijos", imprimirlo para su llenado en el colegio y centro de salud, y reubicar la imagen nítida en el sistema mediante la opción "Subir Libreta AUH".