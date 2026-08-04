Patricia Bullrich vaticinó que la ley de tierras será aprobada en el Senado "por un voto"

Patricia Bullrich explicó su propuesta sobre la extranjerización de tierras. Foto: Noticias Argentinas

Negociación: de la desregulación total al tope de 25%

Uno de los puntos centrales de la discusión parlamentaria es el régimen de venta de tierras rurales a extranjeros. Tras negociaciones con las fuerzas aliadas y gobernadores dialoguistas, el oficialismo finalmente cedió y aceptó elevar de 15% al 25% el límite permitido para este tipo de operaciones en cada distrito, con el objetivo de ampliar consensos y asegurar los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

Esta modificación representa un viraje significativo respecto de las versiones iniciales del proyecto promovido por la Casa Rosada, las cuales apuntaban a eliminar de manera radical gran parte de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de personas o empresas extranjeras. La complejidad del debate y la búsqueda de equilibrios legislativos se reflejan en la marcha de la redacción: la iniciativa ya acumula 16 borradores hasta el momento.

También ratificó Bullrich que se quitará el tope de 1.000 héctareas transferibles a manos extranjeras en la zona núcleo que está estipulado en la normativa actual, que la ex ministra de Seguridad denominó "Ley Máximo Kirchner" pese a que el líder de La Cámpora no era ni legislador ni funcionario cuando se sancionó a fines del 2011.

Cuáles son las principales modificaciones

Dentro de los cambios introducidos al proyecto, se destacan límites precisos sobre qué tipo de actores internacionales podrán adquirir inmuebles rurales en el país:

Prohibición a estados y empresas estatales: el nuevo texto instituye la prohibición explícita para la adquisición de tierras rurales por parte de estados extranjeros. Asimismo, se veta la compra a personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo que cuenten con una autorización expresa de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

el nuevo texto instituye la prohibición explícita para la adquisición de tierras rurales por parte de estados extranjeros. Asimismo, se veta la compra a personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo que cuenten con una autorización expresa de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. Registro de compradores: la iniciativa dispone que toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta obligatoriamente en el registro inmobiliario de cada provincia, detallando de forma clara los datos personales y la nacionalidad del adquirente.

Las facultades de las provincias sobre los recursos

El texto reformado también busca dar respuesta al reclamo de los mandatarios provinciales ratificando su potestad sobre los territorios. En ese sentido, la propuesta señala de manera explícita que "cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites" y estará facultada para establecer la normativa aplicable en ejercicio de sus competencias.

Bullrich fundamentó los alcances del cambio y destacó que los artículos 124 y 41 de la Constitución Nacional sirven para "reforzar que los recursos naturales son dominio de las provincias. Ellas son las que deciden sobre los recursos naturales argentinos".

Reunión de la mesa política nacional Foto: Noticias Argentinas

Reunión de la mesa política

Antes de la conferencia de prensa que dio Bullrich, la Mesa Política del Gobierno volvió a tomar contacto luego de dos semanas con un tema principal de conversación: las negociaciones en marcha para la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como ley de tierras.

El órgano repasó el estado y los avances de cada proyecto que impulsa la administración libertaria y trazó una hoja de ruta para las próximas semanas. Todo a lo largo de dos horas y sin foto tras el encuentro.

La iniciativa que coloca topes para la compra de tierra por parte de extranjeros ocupó buena parte de la conversación. En el oficialismo, pese a las discrepancias con aliados, aseguraron que se votará en el Senado este jueves, como estaba previsto desde un comienzo.

También, hubo acuerdo para que a mediados de agosto la Cámara de Diputados trate el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se trata de dos textos prioritarios para el presidente Javier Milei.