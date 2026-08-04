Alfredo Cornejo anunció a través de sus redes sociales que pretende crear un programa para garantizar que los alumnos secundarios puedan hacer prácticas laborales en empresas e instituciones y sumar así experiencia laboral.
Cornejo tienta con becas de $100.000 a los alumnos secundarios que hagan prácticas laborales
Envió a la Legislatura el proyecto de ley para crear Enlace estudiantil, un programa para que los alumnos que terminen la secundaria puedan hacer prácticas laborales
El programa que trabajaron en conjunto los ministerios de Educación y Producción se llamará "Enlace estudiantil" y pretende darle continuidad a los programas que se crearon en la época de la pandemia del Covid, Enlace y Enlazados para favorecer la generación de empleo formal.
"Queremos que los estudiantes mendocinos puedan terminar sus estudios con experiencia laboral en el sector privado, algo fundamental para que en su futuro puedan conseguir su primer trabajo", posteó Cornejo.
Y definió la iniciativa como "una herramienta permanente para que cada vez más jóvenes puedan acceder a mejores oportunidades laborales"
El proyecto de ley le da al empresariado y al sector privado el rol de ser "motor de la generación de riqueza y empleo" y da por hecho que van a abrir sus puertas para recibir a esos jóvenes y contribuir a la formación del talento mendocino.
Cómo será la beca para los secundarios y los incentivos a las empresas
El proyecto de ley que apuesta a brindarle experiencia laboral a los alumnos que cursen el último año de la secundaria -ya sea técnica u orientada- e inclye un sistema de becas para esos alumnos e incentivos económicos para las empresas que accedan a formarlos.
"La idea es que los alumnos perciban una beca mensual de $100.000 con un plazo máximo de 3 meses, y que las empresas también reciban un estímulo económico igual, a cambio de que dispongan de un tutor que se dedique a la formación laboral de esos alumnos y que al final de la práctica laboral les tome una especie de examen", explicó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.
En principio, ese alumno que esté terminando la secundaria deberá acreditar una práctica laboral que no exceda las 8 horas semanales y que podría dividir en 2 o 3 encuentros semanales en la empresa en la que se formará.
La idea inicial es que este beneficio alcance al menos a unos 1.000 chicos que puedan acceder en este semestre, si es que el proyecto se transforme en ley en las próximas semanas.
Si se diera el caso de que el alumno recibiera la beca Progresar que otorga la ANSES, el gobierno complementará ese beneficio que ronda los $35.000 con esta beca por práctica laboral, lo que hará que ese chico reciba del Estado mendocino los $65.000 restantes para completar la meta de que el alumno cuente con $100.000 durante 3 meses.
En pocas palabras
- Creación de Enlace estudiantil: El gobierno provincial busca implementar un programa para que alumnos secundarios realicen prácticas laborales.
- Objetivo principal: Sumar experiencia laboral en empresas e instituciones para facilitar la inserción laboral futura.
- Incentivos: Se otorgará una beca de $100.000 a los alumnos y se buscará motivar a las empresas para su participación.