Cornejo tienta con becas de $100.000 a los alumnos secundarios que hagan prácticas laborales

El tuit del gobernador Alfredo Cornejo.

Y definió la iniciativa como "una herramienta permanente para que cada vez más jóvenes puedan acceder a mejores oportunidades laborales"

El proyecto de ley le da al empresariado y al sector privado el rol de ser "motor de la generación de riqueza y empleo" y da por hecho que van a abrir sus puertas para recibir a esos jóvenes y contribuir a la formación del talento mendocino.

Cómo será la beca para los secundarios y los incentivos a las empresas

El proyecto de ley que apuesta a brindarle experiencia laboral a los alumnos que cursen el último año de la secundaria -ya sea técnica u orientada- e inclye un sistema de becas para esos alumnos e incentivos económicos para las empresas que accedan a formarlos.

Tadeo García Zalazar explicó cómo sería el sistema de becas para los alumnos secundarios que accedan a realizar estas prácticas laborales, y también incentivos para las empresas que los formen.

"La idea es que los alumnos perciban una beca mensual de $100.000 con un plazo máximo de 3 meses, y que las empresas también reciban un estímulo económico igual, a cambio de que dispongan de un tutor que se dedique a la formación laboral de esos alumnos y que al final de la práctica laboral les tome una especie de examen", explicó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

En principio, ese alumno que esté terminando la secundaria deberá acreditar una práctica laboral que no exceda las 8 horas semanales y que podría dividir en 2 o 3 encuentros semanales en la empresa en la que se formará.

La idea inicial es que este beneficio alcance al menos a unos 1.000 chicos que puedan acceder en este semestre, si es que el proyecto se transforme en ley en las próximas semanas.

Si se diera el caso de que el alumno recibiera la beca Progresar que otorga la ANSES, el gobierno complementará ese beneficio que ronda los $35.000 con esta beca por práctica laboral, lo que hará que ese chico reciba del Estado mendocino los $65.000 restantes para completar la meta de que el alumno cuente con $100.000 durante 3 meses.