Milei defendió la desvinculación de 75.000 estatales para reducir el gasto público

Javier Milei habló de los 75.000 despidos en la administración pública.

Al referirse a la evolución del empleo, el mandatario contrapuso la contracción salarial en la función pública con la situación de los trabajadores en la actividad privada. De acuerdo con la visión planteada por el Ejecutivo, las remuneraciones en el ámbito privado y en el sector informal registran un comportamiento favorable por encima de la inflación gracias a la desregulación económica.

El presidente reafirmó que la responsabilidad primordial encomendada a su equipo consiste en controlar las variables macroeconómicas y erradicar la inflación. Por ello, señaló que la contención salarial en las dependencias estatales forma parte del esfuerzo necesario para asegurar la sustentabilidad y el equilibrio de los recursos públicos.

El reclamo de Javier Milei por 50 años de liberalismo

Al analizar el futuro del país y el impacto de los cambios de fondo, el jefe de Estado argumentó que las transformaciones estructurales requieren de una perspectiva temporal de largo alcance. Javier Milei planteó que la Argentina necesita al menos medio siglo de políticas liberales para revertir definitivamente el atraso acumulado y pidió por "50 años de liberalismo".

Javier Milei expuso que la declinación de los indicadores sociales y el incremento sostenido de la pobreza durante las últimas décadas fueron el resultado directo de la intervención del Estado en los mercados. De acuerdo con su análisis, el modelo de gasto expansivo derivó en crisis recurrentes que afectaron con mayor dureza a las familias vulnerables.

En esa misma línea, el presidente justificó el envío de iniciativas legislativas orientadas a prohibir de manera tajante la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Para el gobierno nacional, tipificar la emisión de dinero como un delito penal resulta una medida imprescindible para garantizar la estabilidad monetaria y la previsibilidad del sistema financiero.

Subrayó que la combinación de disciplina fiscal estricta, eliminación de regulaciones y reducción del riesgo país creará las condiciones propicias para atraer inversiones de capital. Con estas premisas, el mandatario auguró un proceso de expansión económica sustentado en el libre desarrollo de la iniciativa privada.

Los duros cuestionamientos de Javier Milei a Victoria Villarruel

El frente interno de la coalición oficialista sumó nuevos contrapuntos a partir de las expresiones vertidas por el Presidente hacia la titular del Senado. De acuerdo con lo publicado por el diario Perfil, Javier Milei cuestionó duramente las posturas públicas de Victoria Villarruel y se distanció de la agenda institucional mantenida por la vicepresidenta.

Cada vez más alejados. Javier Milei y Victoria Villarruel.

El foco del desencuentro radicó en las reuniones de la titular del Senado con gobernadores opositores y en sus homenajes a la exmandataria María Estela Martínez de Perón. Al respecto, Milei equiparó aquella gestión histórica con los desequilibrios económicos que derivaron en el Rodrigazo nacional de 1975 y los métodos violentos de la época.

Frente a los planteos de la vicepresidenta, quien había expresado preocupación por el clima político y por el estado de las decisiones oficiales, el jefe de Estado rechazó las prevenciones expresadas. En ese marco, consideró que las críticas provienen de sectores que se resisten a los cambios de fondo impulsados por la administración libertaria.

Las marcadas diferencias en la cúpula del Poder Ejecutivo continúan bajo el atento seguimiento de los bloques parlamentarios y dirigentes de la coalición de gobierno. A pesar de estas desavenencias, desde la Casa Rosada recalcaron que la ejecución del programa de gobierno avanzará sin variaciones en el escenario político.