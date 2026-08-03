Escalada sin freno: Milei tildó a Villarruel de "opositora e intrascendente"

Hace dos años Victoria Villarruel visitó y homenajeó a María Estela (Isabel) Martínez de Perón Foto: archivo

Para Milei, Villarruel actúa como kirchnerista

"Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas", disparó Milei en declaraciones radiales, minimizando los señalamientos sobre su salud mental o su estilo de gestión: "Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco a todo el mundo; los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas. Que me digan loco por querer cambiar una Argentina decadente, lo tomo como un halago".

El presidente también cuestionó con dureza la agenda política que viene desplegando Villarruel fuera de la Rosada, reprochándole sus encuentros con gobernadores opositores y su foto en Madrid con la ex presidenta Isabel Martínez de Perón.

"Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como reunirse con Insfrán, Quintela o abrazarse a Isabel Perón, que representa la economía del Rodrigazo y el modelo de la Triple A", arremetió.

Javier Milei destacó la reciente visita de Kristalina Georgieva, titular del FMI. Foto: Noticias Argentinas

Tensión económica: "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor"

En la misma entrevista, el jefe de Estado se refirió al contexto económico actual y relativizó la situación de las familias argentinas que no logran llegar a fin de mes, asegurando que el escenario actual es ampliamente superior al panorama que encontró al asumir.

"No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Sí, hoy hay gente que no llega a fin de mes, pero es mucho menos que lo que había cuando iniciamos y había un país al borde del colapso", argumentó.

Consultado sobre el endeudamiento de las familias y el notable aumento de la morosidad -que según datos del Banco Central ya afecta a 5,8 millones de personas con atrasos superiores a los 90 días-, Milei fue categórico al desentenderse de una posible intervención estatal:

Trato entre privados: “Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados. ¿Les pusieron una pistola en la cabeza para tomar el crédito? No. Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás”.

Defensa del rumbo: destacó que los salarios en dólares "son los más altos desde 2017" y que el PBI creció 11% en los dos primeros años de su gestión, logrando "récord histórico de consumo y exportaciones".

Mercado laboral: al ser repreguntado por el cierre de pymes y comercios en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que "así como se destruyen empresas, se crean otras" y que el desempleo se mantiene "prácticamente constante".

Por último, el presidente ratificó su impulso a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para "extirpar definitivamente la inflación" y celebró la reciente visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, afirmando que la funcionaria internacional "vino a ver de primera mano el éxito tremendo que muestran los números de la Argentina".