Tragedia en la ruta: viajaban en familia, cayeron a un arroyo y ocurrió lo peor

Más allá de las víctimas fatales, lo cierto es que el siniestro vial contó con un sobreviviente. Se trata de un hombre que, en medio de la desesperación, logró liberarse del habitáculo y salir a la superficie por sus propios medios, y ahora está internado bajo observación médica.

Una bebé de un año se encuentra entre las víctimas fatales.

Las tareas de emergencia civil demandaron un enorme despliegue coordinado entre los Bomberos Voluntarios de Baradero, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal médico del SAME y operarios de la empresa concesionaria de la autovía vial.

Homicidio culposo: la carátula de la investigación

Actualmente, la fiscalía de turno ha iniciado una investigación penal preparatoria bajo la carátula de homicidio culposo, ordenando la intervención de la policía científica para realizar las pericias mecánicas sobre el asfalto y el Fiat Siena.

Según explicó el portavoz, el sector donde se produjo el accidente se caracteriza por ser una zona sumamente oscura durante la noche, lo que entorpeció las primeras tareas de localización. Justamente, esto fue lo que retrasó la logística de las distintas pericias que debían realizarse.

Los investigadores buscan esclarecer si el accidente fue provocado por una falla humana, un desperfecto mecánico del automóvil o si existió la participación de un tercer vehículo que se haya dado a la fuga.