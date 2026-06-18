Quién es el matrimonio que perdió la vida en una terrible tragedia en plena ruta

La tragedia que aún está bajo investigación, se produjo porque el auto Toyota Corolla, que era conducido por la mujer, se cruzó de carril en plena ruta y chocó de frente contra un camión.

El matrimonio se desplazaba en sentido Loreto-Posadas y no pudo evitar el impacto entre el auto y camión.

En el camión, un Mercedes Benz de una empresa comercial, se trasladaban dos personas que resultaron ilesas, pero sí presentaron muchos dolores en el cuerpo por el choque, siendo trasladados al Hospital San Ignacio.

Los ocupantes del camión fueron sometidos a las pruebas de alcoholemia y ambos controles resultaron negativos, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Tragedia en Misiones: conmoción en la sociedad

La tragedia pegó muy fuerte en el ciudad de Eldorado, situada en el noroeste de Misiones, sitio donde Enzo Londero era un reconocido médico, de extensa trayectoria profesional y muy comprometido con la sociedad.

Durante muchos años estuvo ligado al desarrollo del Sanatorio Buddenberg y a la atención de miles de pacientes de la ciudad y la región.

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En cuanto al hecho, la Justicia se encuentra abocada a la investigación del accidente, buscando determinar qué pasó en la ruta y cómo sucedió la tragedia.

Por la muerte del matrimonio, los mensajes de despedida llenos de dolor, comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, con emotivos mensajes.