"Valen querido, cuidanos desde arriba", la tragedia más triste y los desgarradores mensajes

Apenas trascendió la tragedia, las redes sociales se convirtieron en un muro de lamentos, recuerdos y homenajes con emotivos mensajes. Amigos de la infancia, compañeros de equipo y familiares acudieron a plataformas como Facebook e Instagram para intentar poner en palabras un dolor que resulta inabarcable.

Tragedia en Santiago del Estero: “Todavía no caigo, hermano”

La incredulidad fue el denominador común en la mayoría de los posteos por la repentina muerte. La juventud de Valentín y lo inesperado de su deceso dejaron a su círculo íntimo en estado de shock.

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"No hay consuelo para tanta tristeza. Ayer estábamos riendo y hoy me toca despedirte. Volá alto, Valen querido, cuidanos desde arriba", rezaba uno de los mensajes más compartidos por sus amigos más cercanos.

En el ámbito futbolístico donde Valentín se movía, sus compañeros destacaron su compañerismo y su entrega. Las fotos del joven sonriendo, vistiendo la camiseta o compartiendo el "tercer tiempo" se multiplicaron en cuestión de horas.

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El dolor de la familia: los allegados más estrechos pidieron respeto y oraciones para atravesar este durísimo momento, mientras recibían el abrazo virtual de cientos de vecinos.

El recuerdo de sus amigos: “Me quedo con tu sonrisa y con esa pasión que le ponías a todo. La cancha ya no va a ser lo mismo sin vos”, escribió otro de sus compañeros de equipo.

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Tragedia en Santiago del Estero: una pasión que terminó en luto

El fútbol, ese espacio de encuentro y desconexión para miles de jóvenes los fines de semana, fue el triste escenario de sus últimos minutos. Según trascendió, el joven se descompensó en pleno campo de juego tras un pelotazo en la zona del pecho. Pe pese a los intentos por auxiliarlo, no fue posible revertir el trágico cuadro.

Hoy, La Banda despide a un hijo, a un amigo y a un compañero. Las canchas guardarán un respetuoso silencio en su honor tras la tragedia, mientras los mensajes en la red siguen tejiendo una red de contención para una familia que hoy atraviesa su hora más oscura. Valentín se fue demasiado pronto, pero el eco de los mensajes de quienes lo amaron demuestra que su recuerdo seguirá jugando en el corazón de todos ellos.