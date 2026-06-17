Quién era el chico que murió de un pelotazo en el pecho: la tragedia dolorosa del adolescente de 14 años

Según trascendió, el joven recibió un pelotazo que le provocó una descompensación inmediata ante la mirada desesperada de sus compañeros. Pese a los intentos por socorrerlo, Valentín perdió la vida, dejando a todo su entorno sumido en una profunda tristeza mientras las autoridades continúan con las actuaciones de rigor para determinar con precisión las causas médicas del deceso.

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Tragedia en Santiago del Estero: desgarradores mensajes luego de la tragedia del adolescente

Para Valentín Donofrio, el fútbol no era solo un pasatiempo, sino una parte central de su vida y su identidad. El adolescente formaba parte de las divisiones formativas del Club Atlético Sarmiento de La Banda, una de las instituciones más representativas de la región. Allí, forjó amistades y se ganó el cariño tanto de sus compañeros como de los profesores y dirigentes.

Apenas se conoció la fatídica noticia, el club emitió un sentido comunicado institucional para despedir a su joven jugador y abrazar a su familia en este durísimo momento.

“El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", expresaron desde la entidad.

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La despedida en redes sociales luego de la tragedia

El impacto del fallecimiento de Valentín Donofrio no tardó en trasladarse a las redes sociales, que rápidamente se convirtieron en un mural de recuerdos, fotos y mensajes de despedida. Amigos del barrio, compañeros de equipo y vecinos de La Banda volcaron su conmoción en cientos de publicaciones.

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En los mensajes, sus seres queridos coincidieron en recordar su fanatismo por la pelota, su compañerismo dentro y fuera de la cancha, y su calidez humana. Hoy, el fútbol de Santiago del Estero llora la partida prematura de un chico que, como tantos otros en el país, encontraba en el potrero y en el club su lugar en el mundo.

Qué es Commotio Cordis

La commotio cordis (o conmoción cardíaca) es una afección mortal en la que un impacto contundente y repentino en el pecho altera el ritmo eléctrico del corazón. Esto provoca un paro cardíaco instantáneo sin causar daño físico al músculo cardíaco ni fracturas en las costillas