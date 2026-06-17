La tragedia golpeó sin previo aviso en una cancha de fútbol de Santiago del Estero. Lo que debía ser una tarde de deporte y encuentro entre amigos terminó en un luto profundo para toda la comunidad de La Banda. Valentín Donofrio, un adolescente de 14 años y apasionado por la pelota, falleció este martes luego de descompensarse en pleno partido.
Quién era el chico que murió de un pelotazo en el pecho: la tragedia dolorosa del adolescente de 14 años
Un adolescente de 14 años falleció por Commotio Cordis tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol, en una tragedia llena de tristeza
La tragedia que impacta por cómo se dieron los hechos, tuvo lugar en el barrio Primero de Mayo, en la ciudad bandeña.
El adolescente perdió la vida luego de recibir un fuerte golpe en el pecho con la pelota, falleciendo a causa de un cuadro conocido médicamente como Commotio Cordis (o conmoción cardíaca)
Según trascendió, el joven recibió un pelotazo que le provocó una descompensación inmediata ante la mirada desesperada de sus compañeros. Pese a los intentos por socorrerlo, Valentín perdió la vida, dejando a todo su entorno sumido en una profunda tristeza mientras las autoridades continúan con las actuaciones de rigor para determinar con precisión las causas médicas del deceso.
Tragedia en Santiago del Estero: desgarradores mensajes luego de la tragedia del adolescente
Para Valentín Donofrio, el fútbol no era solo un pasatiempo, sino una parte central de su vida y su identidad. El adolescente formaba parte de las divisiones formativas del Club Atlético Sarmiento de La Banda, una de las instituciones más representativas de la región. Allí, forjó amistades y se ganó el cariño tanto de sus compañeros como de los profesores y dirigentes.
Apenas se conoció la fatídica noticia, el club emitió un sentido comunicado institucional para despedir a su joven jugador y abrazar a su familia en este durísimo momento.
“El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", expresaron desde la entidad.
La despedida en redes sociales luego de la tragedia
El impacto del fallecimiento de Valentín Donofrio no tardó en trasladarse a las redes sociales, que rápidamente se convirtieron en un mural de recuerdos, fotos y mensajes de despedida. Amigos del barrio, compañeros de equipo y vecinos de La Banda volcaron su conmoción en cientos de publicaciones.
En los mensajes, sus seres queridos coincidieron en recordar su fanatismo por la pelota, su compañerismo dentro y fuera de la cancha, y su calidez humana. Hoy, el fútbol de Santiago del Estero llora la partida prematura de un chico que, como tantos otros en el país, encontraba en el potrero y en el club su lugar en el mundo.
Qué es Commotio Cordis
La commotio cordis (o conmoción cardíaca) es una afección mortal en la que un impacto contundente y repentino en el pecho altera el ritmo eléctrico del corazón. Esto provoca un paro cardíaco instantáneo sin causar daño físico al músculo cardíaco ni fracturas en las costillas