Quiénes son los cinco desaparecidos: salieron a pescar pejerreyes y no hay señales de vida

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Desaparecidos en Buenos Aires: quiénes son los pescadores

En las últimas horas se conoció la identidad de los pescadores desaparecidos. Se trata de Carlos Alberto Kovach, de 60 años y su hermano Claudio Alejandro, de 50, oriundos de Berazategui; Damián Giubu, de 42 años; Diego Alejandro Boscardín, de 28, y Sebastián Romegialli, cuya edad no no fue informada.

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Los implicados pretendían llevar a cabo una pesca deportiva de pejerrey, pero, al caer la noche, no volvieron al lugar donde dejaron estacionados sus vehículos.

Ante este escenario, Prefectura desplegó un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Los familiares intentaron comunicarse con los tripulantes a través de la radiofrecuencia VHF y no obtuvieron respuestas.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, caratuló el caso como averiguación de paradero.

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Desaparecidos en Buenos Aires: intensa búsqueda en el Río de la Plata

Ricardo Kovach, el hermano de dos de los desaparecidos, contó durante una entrevista televisiva cómo estima habrá sido el viaje en el que se embarcaron los cinco pescadores, entre quienes había al menos 3 timoneles.

El el hombre contó que los 5 pasajeros de la embarcación salieron el domingo en torno a las seis y media de la mañana, con clima normal, desde la costa de Hudson. “Generalmente entra un tractor hasta que puede dejar la lancha a nivel de flotabilidad y ahí se internan, generalmente unos 3, 4 kilómetros” explicó.

Según sostuvo el hombre, lo habitual era que en este tipo de viajes sus hermanos y sus amigos pasasen el día pescando y que por la tarde "a las 5 más o menos, antes de que baje el sol" emprendan el regreso. Sin embargo, el último fin de semana la embarcación no volvió al puerto.

"A las seis, seis y pico se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda", explicó Kovach, quien lamentó además no conocer el rumbo inicial que tomó la embarcación. A pesar de eso, indicó que, en base a los mapas y por cuestiones de corrientes, Prefectura especula con que el barco podría haberse dirigido hacia el sur, en dirección a La Plata.

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Kovach informó también que la última actividad de su hermano en sus celulares de pasadas las 6 y 20 de la mañana del domingo y que no hubo contacto por radio VHF.

"Hay embarcaciones de Capital, de Dock Sud, de Quilmes y de La Plata más un avión y estamos viendo la posibilidad de contratar un vuelo privado para seguir haciendo rastrillajes en la zona", afirmó.