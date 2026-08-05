Cómo transformar tu antiguo televisor en un Smart TV 4K última generación gracias al puerto HDMI

Gracias a su diseño compacto, el Chromecast puede transportarse fácilmente y utilizarse en distintos televisores. Solo necesita un puerto HDMI, acceso a internet mediante WiFi y una fuente de alimentación para comenzar a funcionar.

Chromecast con Google TV 4K.

El Chromecast con Google TV 4K está diseñado para reproducir contenido con una resolución máxima de 4K, siempre que el televisor sea compatible con esa calidad de imagen. Incluso si el equipo tiene una resolución inferior, el dispositivo permite acceder a las funciones inteligentes del sistema operativo Google TV.

Entre sus principales características se encuentran 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, suficientes para instalar aplicaciones y mantener un funcionamiento fluido.

Otra de sus ventajas es la conectividad WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz, que facilita una transmisión estable de películas, series y videos sin interrupciones cuando se dispone de una buena conexión a internet.

Este dispositivo, en Mercado Libre, tiene un precio cercano a los $360.000.

El dispositivo también incorpora un control remoto con comandos de voz, compatible con Google Assistant, lo que permite buscar contenido, abrir aplicaciones o controlar otros dispositivos inteligentes del hogar mediante instrucciones habladas.

En el apartado de sonido, ofrece compatibilidad con Dolby Audio, una tecnología que mejora la calidad del audio y brinda una experiencia más envolvente durante la reproducción de películas, series o conciertos.

Cómo conectar el Chromecast al puerto HDMI del televisor

La instalación del Chromecast con Google TV es rápida y no requiere conocimientos técnicos. El primer paso consiste en conectar el dispositivo a un puerto HDMI libre del televisor.

Luego, debemos conectar el cable de alimentación al Chromecast y enchufarlo a una toma de corriente o, si el televisor lo permite, a un puerto USB con la potencia suficiente.

Sacale el máximo provecho al puerto HDMI de tu televisor.

Una vez encendido el televisor, solo hay que seleccionar la entrada HDMI correspondiente utilizando el control remoto del equipo. En pantalla aparecerán las instrucciones para vincular el Chromecast a la red WiFi del hogar y configurar la cuenta de Google.

Finalizado ese proceso, el dispositivo quedará listo para utilizar aplicaciones de streaming, reproducir contenido en alta definición y aprovechar las funciones inteligentes del sistema Google TV. De esta manera, un televisor antiguo puede adquirir características similares a las de un Smart TV moderno sin necesidad de reemplazar el equipo.

Cuánto sale el Google TV Streamer en Argentina

Si querés comprar este dispositivo para contar con funciones de streaming en tu viejo televisor, podés adquirirlo en Mercado Libre a un precio cercano a los $360.000.