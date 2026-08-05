Cómo transformar tu antiguo televisor en un Smart TV 4K última generación gracias al puerto HDMI

Si notás que la imagen de tu televisor no ofrece la calidad necesaria para disfrutar de algunas pocas horas de entretenimiento, vas a tener que hacer una pequeña inversión y comprar un sofisticado aparato que mejora notablemente la reproducción de contenidos en streaming, transformando tu vieja tele en un Smart TV última generación, todo gracias al puerto HDMI.
El aparato que tenés que conectar al puerto HDMI del televisor para transformarlo en un Smart TV
Quien busque mejorar la imagen de su televisor, tendrá que conectar el Chromecast con Google TV 4K de cuarta generación al puerto HDMI. Se trata de un pequeño aparato que permite acceder a plataformas como YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video y muchas otras aplicaciones desde una interfaz moderna e intuitiva.
Además, este pequeño dispositivo incorpora funciones inteligentes que mejoran la experiencia de entretenimiento sin importar la antigüedad del televisor.
Gracias a su diseño compacto, el Chromecast puede transportarse fácilmente y utilizarse en distintos televisores. Solo necesita un puerto HDMI, acceso a internet mediante WiFi y una fuente de alimentación para comenzar a funcionar.
El Chromecast con Google TV 4K está diseñado para reproducir contenido con una resolución máxima de 4K, siempre que el televisor sea compatible con esa calidad de imagen. Incluso si el equipo tiene una resolución inferior, el dispositivo permite acceder a las funciones inteligentes del sistema operativo Google TV.
Entre sus principales características se encuentran 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, suficientes para instalar aplicaciones y mantener un funcionamiento fluido.
Otra de sus ventajas es la conectividad WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz, que facilita una transmisión estable de películas, series y videos sin interrupciones cuando se dispone de una buena conexión a internet.
El dispositivo también incorpora un control remoto con comandos de voz, compatible con Google Assistant, lo que permite buscar contenido, abrir aplicaciones o controlar otros dispositivos inteligentes del hogar mediante instrucciones habladas.
En el apartado de sonido, ofrece compatibilidad con Dolby Audio, una tecnología que mejora la calidad del audio y brinda una experiencia más envolvente durante la reproducción de películas, series o conciertos.
Cómo conectar el Chromecast al puerto HDMI del televisor
La instalación del Chromecast con Google TV es rápida y no requiere conocimientos técnicos. El primer paso consiste en conectar el dispositivo a un puerto HDMI libre del televisor.
Luego, debemos conectar el cable de alimentación al Chromecast y enchufarlo a una toma de corriente o, si el televisor lo permite, a un puerto USB con la potencia suficiente.
Una vez encendido el televisor, solo hay que seleccionar la entrada HDMI correspondiente utilizando el control remoto del equipo. En pantalla aparecerán las instrucciones para vincular el Chromecast a la red WiFi del hogar y configurar la cuenta de Google.
Finalizado ese proceso, el dispositivo quedará listo para utilizar aplicaciones de streaming, reproducir contenido en alta definición y aprovechar las funciones inteligentes del sistema Google TV. De esta manera, un televisor antiguo puede adquirir características similares a las de un Smart TV moderno sin necesidad de reemplazar el equipo.
Cuánto sale el Google TV Streamer en Argentina
Si querés comprar este dispositivo para contar con funciones de streaming en tu viejo televisor, podés adquirirlo en Mercado Libre a un precio cercano a los $360.000.