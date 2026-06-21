Para aliviar el impacto de los cortes en el Acceso Este evalúan aplicar un cambio de circulación

Por eso se hizo un bypass sobre el mismo Acceso Este, de manera tal que los conductores no tengan que subir a calle Don Bosco, sino que transiten por ese lugar por debajo del puente, vuelvan a la calzada principal por 200 metros y luego retomen el desvío hacia la lateral.

Evalúan habilitar doble sentido de circulación por una vía del Acceso Este

Si bien ese bypass se mantendrá mientras dure ese desvío provocado por la obra sobre la calzada, los técnicos de Infraestructura también evalúan un cambio de circulación, justamente para evitar mayores demoras y en paralelo no entorpecer el avance de la obra.

Un posibilidad que cada vez toma más fuerza es habilitar doble sentido de circulación por una de las vías principales, de manera tal de que se corte totalmente la otra vía para poder trabajar en ella.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, y los técnicos de su área analizan implementar a futuro un cambio de sentido de circulación en el Acceso Este, de manera de trabajar en una vía y que los vehículos circulen por la otra, sin que tengan que derivarse a una colectora. Foto: Prensa de Gobierno

"Lo que se analiza es que por una de las calzadas principales haya doble sentido de circulación como ocurre en cualquier ruta que tiene sólo dos carriles, como la 153 o la 143. Eso podría ocurrir para las fases que vienen", adelantó Marité Badui en diálogo con Diario UNO.

Si eso se aplica, ya no sería necesario desviarse por las colectoras, sino que en un tramo los conductores deberían atravesar el cantero central que separa las dos vías del Acceso Este para continuar su circulación por la vía contraria, lo que hoy sería a contramano.

En principio, ese cambio se daría en el corte de la vía que va de oeste a este, que es el más largo y el de mayor tránsito. Y podría concretarse una vez que se termine con el trabajo de calzada de banquina (que está casi terminada), luego de que se distribuya de 20 centímetros de una base estabilizada y se coloquen al menos los primeros 7 centímetros de carpeta asfáltica.

Tras los cortes que ya se hacen en el Acceso Este, y una vez que la obra avance, se evalúa implementar un cambio de circulación. Foto: archivo

Todo ese trabajo llevaría al menos unos 40 días, y antes de aplicar ese cambio de circulación, en el Gobierno no sólo pretenden demarcar esos carriles del Acceso Este, sino también desarrollar una fuerte y sostenida campaña de información, de manera tal que ese cambio no tome por sorpresa a ningún conductor distraído que opte por esa vía pensando en que puede adelantarse libremente, y se termine encontrando con un vehículo de frente.

Clasificar el tránsito del Acceso Este para derivar la carga pesada por las colectoras

Otra de las opciones que ya se barajan, aunque aún nadie salga a decirlo, es clasificar el tránsito del Acceso Este con la idea de descomprimir los embudos que puedan generarse y desviar el tránsito pesado por las colectoras.

Este cambio también exigiría un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las comunas, porque obligará-al menos en principio- a la presencia de preventores y posiblemente de la Policía Vial en el inicio de las derivaciones del tránsito pesado, de manera tal de que esos efectivos ordenen la circulación y eventualmente puedan hacer controles o multas a quienes los desobedezcan.

Para implementar esta modificación habrá que esperar a que se termine el trabajo en las colectoras, en la zona de Maipú. Hay que recordar que en el acuerdo que firmaron el Gobierno y esa comuna en octubre del año pasado, la intendencia se comprometió en poner a punto esas colectoras, para lo que la Provincia aportó el 70% de los gastos.

Sin embargo, aún esas obras no se concluyeron, sino que la comuna continúa trabajando en esas colectoras en paralelo a la obra del Acceso Este. Además, en calles aledañas que podrían tomarse como alternativa de circulación para eludir los cortes de esa transitada vía, también se están haciendo obras de cloacas, lo que impide esas derivaciones viales.