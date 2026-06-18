Las obras que se ejecutan sobre el Acceso Este obligaron a modificar la circulación del tránsito y generaron importantes demoras en los horarios de mayor cantidad de vehículos. Para aliviar uno de los puntos más críticos, este jueves el Gobierno habilitó un bypass a la altura del puente de calle Don Bosco, en Maipú.
Obras en el Acceso Este: habilitaron un bypass para reducir demoras en el tránsito de hasta 30 minutos
La derivación funciona desde este jueves a la altura de Don Bosco, uno de los puntos más conflictivos del desvío. Buscan agilizar la circulación en horas pico
La nueva derivación busca descomprimir el embudo que se forma en ese sector, donde los vehículos llegan a demorar unos 20 minutos por la mañana y hasta 30 minutos entre las 17.30 y las 18 o incluso más.
Cómo funciona el nuevo bypass en el Acceso Este
La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, explicó que los conductores continuarán circulando por la colectora hasta calle Serpa, pero antes de llegar al puente de Don Bosco ingresarán a la calzada principal, recorrerán unos 200 metros y luego volverán a incorporarse a la colectora.
Según indicó la funcionaria, la medida permitirá evitar el cruce por el puente, donde confluyen el tránsito que circula por la colectora con el que atraviesa la zona de manera transversal, un movimiento que se intensifica por la presencia de varios establecimientos educativos.
Badui señaló que el bypass funcionará durante las 24 horas mientras se mantengan los actuales desvíos y aclaró que la circulación será monitoreada para introducir nuevos cambios si es necesario.
El objetivo: reducir las esperas por los cortes
La funcionaria explicó que el Gobierno viene relevando las demoras e la circulación en los sectores más complicados de la obra y detectó que las mayores demoras se producen en dos franjas horarias: entre las 7.30 y las 8.15, cuando los retrasos rondan los 20 minutos, y entre las 17.30 y las 18, cuando llegan a los 30 minutos.
"Por eso hacemos este bypass", sostuvo Badui, quien aseguró que el objetivo es reducir esas esperas aproximadamente a la mitad. Además, adelantó que si durante el avance de la obra aparece la posibilidad de agilizar aún más el tránsito, se implementarán nuevos ajustes.