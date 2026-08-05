Sangre de Campeones sigue pasando la pelota con su séptima colecta en Godoy Cruz

La jornada de Sangre de Campeones contó con una amplia participación de vecinos y trabajadores municipales que se acercaron al Concejo Deliberante de Godoy Cruz para acompañar esta iniciativa solidaria. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La colecta fue posible gracias al trabajo articulado entre Fundación Grupo América, el Club Sportivo Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia, el Incaimen y el Concejo Deliberante de Godoy Cruz, instituciones que continúan sumando esfuerzos para acercar la donación voluntaria a distintos puntos de Mendoza.

La nueva colecta de sangre en Godoy Cruz

Durante la jornada, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, destacó la importancia de unir esfuerzos entre las instituciones para potenciar el alcance de la campaña.

"Esta es una iniciativa que llevamos adelante entre el Municipio de Godoy Cruz y Fundación Grupo América, con la participación del Incaimen y del Centro Regional de Hemoterapia. Decidimos unir la campaña que impulsa el municipio con Sangre de Campeones porque entendemos que, cuando las organizaciones trabajan juntas, las acciones cobran mucha más fuerza y logran un mayor impacto", expresó.

En ese sentido, remarcó el valor que tienen las donaciones para el sistema de salud de Mendoza.

"Toda la sangre recolectada se destina al Centro Regional de Hemoterapia y desde allí se distribuye según las necesidades de los distintos efectores de salud de la provincia. Desde el municipio creemos profundamente en esta campaña porque representa una gran contribución a la salud pública", señaló Costarelli.

Además, valoró la respuesta de la comunidad durante la jornada.

"La verdad es que estoy sorprendido por la cantidad de gente que se acercó, no solo empleados municipales sino también vecinos. Esto demuestra que cuando la sociedad percibe que las organizaciones se unen para impulsar una causa común, responde. Quiero agradecer especialmente a Fundación Grupo América por darle visibilidad a estas campañas y permitir que cada vez más personas se acerquen a colaborar", agregó.

Trabajadores municipales se sumaron a Sangre de Campeones y fueron protagonistas de una jornada solidaria donde cada donación representa una oportunidad de vida. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Uno de los ejes centrales de Sangre de Campeones es también promover el registro de donantes de médula ósea, una acción que puede brindar nuevas oportunidades de tratamiento a pacientes con enfermedades complejas.

"Existen muchas enfermedades oncohematológicas en las que la última y, en algunos casos, la única opción de tratamiento es el trasplante de médula ósea. Estas células se encuentran dentro de la médula y muchas veces no se encuentra un donante compatible dentro del núcleo familiar directo, por lo que es necesario recurrir a un registro de donantes", explicó el doctor Rodolfo Fernández.

El profesional explicó además el alcance del sistema de donación a nivel internacional.

"Este registro cuenta con la participación del Incucai por Argentina y con una red integrada por 69 países más a nivel mundial, lo que permite ampliar las posibilidades de encontrar un donante compatible para quienes necesitan un trasplante", agregó.

Durante la jornada, los participantes no solo tuvieron la posibilidad de donar sangre sino también de inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, una acción que puede brindar nuevas oportunidades de vida a pacientes que necesitan un trasplante. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El rol de la Fundación Grupo América

Desde Fundación Grupo América destacaron la importancia de que cada jornada permita no solo sumar donantes de sangre, sino también nuevos inscriptos al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.

"Es necesario destacar y reiterar que la donación de sangre es muy importante para los hospitales de la provincia, pero en el mismo acto uno puede decir que quiere registrarse en el banco de médula ósea internacional, lo cual permite nada más y nada menos que ser una posibilidad concreta para salvarle la vida a una persona", resaltó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

"Seguimos pasando la pelota. Se han sumado muchas empresas, municipios, empresas privadas y clubes, y queremos seguir pasando la pelota. Así que cualquier institución, empresa, fundación u ONG que quiera puede contactarnos para poner en marcha una colecta en su lugar", expresó Gabriela Alé.

La jornada también permitió que nuevas personas se animaran a dar el primer paso como donantes. Tal fue el caso de la diputada provincial Melisa Martínez Malanca, quien además se incorporó al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.

La diputada provincial Melisa Martínez Malanca realizó su primera donación de sangre durante la jornada de Sangre de Campeones y además se incorporó al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, acompañada por el Dr. Rodolfo Fernández, coordinador del INCAIMEN. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Es la primera vez que dono. Siempre había querido hacerlo, pero por compromisos, cuestiones laborales y la rutina cotidiana lo fui postergando. Hoy finalmente pude hacerlo, y creo que justamente eso es lo más importante de esta campaña: su carácter itinerante, porque acerca la posibilidad de donar y va en busca de los donantes", contó.

"Me parece importantísimo haberlo hecho. Uno nunca sabe si puede ayudar a alguien, y contar con la información necesaria es fundamental. Es un proceso que lleva solo unos minutos, no es doloroso y realmente puede salvar vidas", destacó Martínez Malanca.

Con esta séptima colecta, Sangre de Campeones continúa recorriendo Mendoza y sumando clubes, empresas e instituciones que toman la posta y se convierten en protagonistas de una red solidaria que busca consolidar una cultura de donación voluntaria y habitual de sangre.

Porque cada donante cuenta, la campaña sigue pasando la pelota y demostrando que un gesto simple, seguro y solidario puede transformarse en una oportunidad de vida.