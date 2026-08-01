Sangre de Campeones sigue pasando la pelota y realizó su sexta colecta solidaria en Prevención Salud

Además de donar sangre, quienes participaron de la jornada solidaria de Sangre de Campeones tuvieron la oportunidad de incorporarse al registro nacional de donantes de médula ósea, una acción voluntaria que puede brindar una nueva oportunidad de vida a pacientes que necesitan un trasplante. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La iniciativa de la Fundación Grupo América

“Para nosotros es un placer formar parte de esta campaña Sangre de Campeones, que sabemos viene desarrollando distintas instancias en instituciones tanto del ámbito privado como público. Estamos convencidos de que donar sangre salva vidas y que generar y promover acciones saludables es nuestra forma de gestionar y de ser como empresa”, expresó Juan Manuel Lara, jefe regional de Prevención Salud.

Lara destacó además la participación de distintos integrantes de la institución durante la jornada. “Han participado empleados propios de la compañía, clientes nuestros y directivos, así que estamos muy contentos de poder participar”, agregó.

Valentina Cerioni, representante del Grupo Cerioni, destacó el rol de articulación que permitió concretar la colecta y la importancia de acercar información para que más personas se animen a donar.

“Fuimos uno de los primeros nexos entre Fundación Grupo América, el Grupo Sancor Seguros y Prevención Salud. Cuando conocimos la campaña sentimos que teníamos que ser parte de este gesto tan lindo y solidario”, señaló Cerioni.

“Le diría a la gente que se animen, es un pinchazo que no duele, es algo sumamente sencillo, lleva unos minutos y nos permite ser solidarios y empáticos. Muchas veces no falta solidaridad, sino información”, sostuvo.

Donar sangre es un acto simple, seguro y solidario que puede salvar vidas. Con el acompañamiento del equipo del Centro Regional de Hemoterapia, cada donante se convierte en un eslabón fundamental para fortalecer la disponibilidad de sangre en la provincia. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Durante la jornada, los donantes se acercaron de manera voluntaria para realizar su aporte y comprender que cada donación contribuye a que Mendoza cuente con reservas suficientes para responder ante emergencias, intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos.

“Es la primera vez que dono, siempre había querido donar, pero uno de los requisitos era pesar más de 60 kilos y, como en esta oportunidad era desde los 50 kilos, pude hacerlo y estoy muy contenta”, relató Macarena Valls empleada de Prevención Salud.

“Te contienen, no es doloroso, te toma unos minutos y te vas feliz de pensar que podés ayudar a alguien”, finalizó Valls.

La jornada contó con el acompañamiento del Centro Regional de Hemoterapia, institución que brindó información a los participantes sobre los requisitos para donar sangre e incorporarse al registro de donantes de médula ósea, además de destacar la importancia de la donación voluntaria y habitual para fortalecer el sistema sanitario provincial.

“Ha sido una colecta muy nutrida y estamos muy contentos con esta nueva jornada. Es importante recordar que se puede donar sangre desde los 16 y hasta los 65 años, mientras que para registrarse como donantes de médula ósea las edades van desde los 18 hasta los 40 años. Además, es fundamental gozar de buena salud y acercarse a donar habiendo desayunado. Y para quienes no puedan participar de alguna de estas jornadas de Sangre de Campeones, les recordamos que pueden concurrir al Centro Regional de Hemoterapia de lunes a viernes, de 8 a 15 horas”, explicó Renzo Castillo, médico del Centro Regional de Hemoterapia.

Antes de cada donación, el equipo del Centro Regional de Hemoterapia realiza los controles correspondientes para garantizar la seguridad del proceso. Pueden donar sangre las personas de entre 16 y 65 años que gocen de buena salud y se acerquen habiendo desayunado. Quienes no puedan participar de las jornadas de Sangre de Campeones también pueden concurrir al Centro Regional de Hemoterapia de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La propuesta se desarrolla en articulación con el Centro Regional de Hemoterapia y el Incaimen, organismos fundamentales para fortalecer el sistema provincial de donación de sangre y promover la incorporación de nuevos donantes de médula ósea.

Desde su lanzamiento, Sangre de Campeones continúa recorriendo distintos espacios de Mendoza, sumando clubes, empresas e instituciones comprometidas con la solidaridad y generando conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre.

Cada nueva colecta reafirma el valor de una red de aliados que trabajan juntos para que más mendocinos se animen a donar y sean parte de una acción que puede salvar vidas.