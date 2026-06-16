Prueba de fuego para las obras del Acceso Este con cortes y desvíos que obligarán a cambiar recorridos

cortes Acceso Este

Dónde estarán los cortes en el Acceso Este

El primer frente de obra estará ubicado sobre la calzada sur, en sentido oeste-este, hacia San Martín.

En ese sector quedará cerrada la circulación entre el puente de calle Serpa y el puente de calle Cervantes. Todos los vehículos deberán abandonar la traza principal y continuar por la colectora sur.

El segundo corte afectará la calzada norte, en sentido este-oeste, hacia el Gran Mendoza.

En este caso, el tránsito será desviado a la colectora norte entre los puentes de calle Lamadrid y Las Margaritas.

Aunque las colectoras permanecerán habilitadas, se espera un incremento importante de circulación en esas vías durante los próximos meses.

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Cuánto tiempo durarán los desvíos en Maipú

Los plazos de obra serán diferentes según el tramo intervenido.

En la calzada sur, hacia San Martín, los trabajos tienen una duración estimada de 90 días. En la calzada norte, hacia Ciudad, el plazo previsto es de aproximadamente 45 días.

Desde el Gobierno aclararon que esos tiempos pueden modificarse de acuerdo con las condiciones que se encuentren durante la ejecución de las tareas.

Qué trabajos se realizarán en el Acceso Este

Las obras comenzarán con el sellado de fisuras y la reparación de baches existentes en la carpeta asfáltica.

Posteriormente se ejecutarán trabajos de reconstrucción de la base de la calzada y de las banquinas, para luego avanzar con la colocación de nuevas capas de concreto asfáltico.

La intervención forma parte del plan de mejora integral del Acceso Este financiado con los fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial y abarca distintos tramos de esta ruta, considerada una de las principales puertas de ingreso al Gran Mendoza.