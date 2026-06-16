A partir de este martes al mediodía comenzarán los cortes programados en las obras de renovación del Acceso Este y miles de conductores deberán modificar sus recorridos habituales para ingresar o salir del Gran Mendoza.
Prueba de fuego para las obras del Acceso Este con cortes y desvíos que obligarán a cambiar recorridos
Desde este martes quedarán cerrados dos tramos de Maipú. El tránsito es por colectoras y los trabajos se extenderán entre 45 y 90 días, según el sector
La intervención implicará la suspensión del tránsito de la calzada principal en dos sectores de Maipú, uno en cada sentido de circulación. Desde ese momento, los vehículos deberán circular obligatoriamente por las colectoras, en una prueba en la que se podrá ver la capacidad de estas vías para absorber buena parte del tránsito de uno de los corredores más utilizados de Mendoza.
Las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación y prever posibles demoras, especialmente durante los horarios de mayor circulación.
Dónde estarán los cortes en el Acceso Este
El primer frente de obra estará ubicado sobre la calzada sur, en sentido oeste-este, hacia San Martín.
En ese sector quedará cerrada la circulación entre el puente de calle Serpa y el puente de calle Cervantes. Todos los vehículos deberán abandonar la traza principal y continuar por la colectora sur.
El segundo corte afectará la calzada norte, en sentido este-oeste, hacia el Gran Mendoza.
En este caso, el tránsito será desviado a la colectora norte entre los puentes de calle Lamadrid y Las Margaritas.
Aunque las colectoras permanecerán habilitadas, se espera un incremento importante de circulación en esas vías durante los próximos meses.
Cuánto tiempo durarán los desvíos en Maipú
Los plazos de obra serán diferentes según el tramo intervenido.
En la calzada sur, hacia San Martín, los trabajos tienen una duración estimada de 90 días. En la calzada norte, hacia Ciudad, el plazo previsto es de aproximadamente 45 días.
Desde el Gobierno aclararon que esos tiempos pueden modificarse de acuerdo con las condiciones que se encuentren durante la ejecución de las tareas.
Qué trabajos se realizarán en el Acceso Este
Las obras comenzarán con el sellado de fisuras y la reparación de baches existentes en la carpeta asfáltica.
Posteriormente se ejecutarán trabajos de reconstrucción de la base de la calzada y de las banquinas, para luego avanzar con la colocación de nuevas capas de concreto asfáltico.
La intervención forma parte del plan de mejora integral del Acceso Este financiado con los fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial y abarca distintos tramos de esta ruta, considerada una de las principales puertas de ingreso al Gran Mendoza.