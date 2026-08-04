La Municipalidad de Guaymallén informó que este miércoles 5, desde las 9 de la mañana, se realizará un corte momentáneo de tránsito en el Acceso Este, en la mano con sentido hacia la Ciudad de Mendoza, a la altura de Rodeo de la Cruz.
Anunciaron un corte de tránsito en el Acceso Este hacia la Ciudad de Mendoza
El corte será este miércoles desde las 9 en la mano hacia el oeste, a la altura de calle Concordia, en Rodeo de la Cruz. Puede haber demoras
La interrupción será necesaria para retirar una estructura de señalización ubicada sobre la calzada, después del puente de Arturo González y antes de llegar a calle Concordia. Para realizar la maniobra se utilizará una grúa, por lo que podría generarse una demora puntual mientras se completan los trabajos.
Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y prever algunos minutos adicionales en sus tiempos habituales de viaje.
Además, recordaron que las colectoras laterales del Acceso Este se encuentran habilitadas y en condiciones para la circulación.
La obra del Acceso Este avanza con cambios en la circulación
El operativo forma parte de la renovación integral del Acceso Este, una de las principales vías de ingreso y egreso del Gran Mendoza, que atraviesa una etapa de trabajos para mejorar la seguridad vial y la conectividad.
En paralelo, continúan las discusiones sobre cómo mejorar la circulación en la zona. Días atrás, el senador provincial Lucas Ilardo presentó al Gobierno cinco propuestas para aliviar el tránsito en el Acceso Este, entre ellas una mejor sincronización de los semáforos, la incorporación de carriles exclusivos en horarios pico, la optimización de los ingresos y egresos al corredor y otras medidas de gestión vial.
Desde el Ejecutivo provincial indicaron que las iniciativas fueron recibidas y analizadas, aunque aclararon que algunas ya forman parte de los estudios técnicos que acompañan la obra, mientras que otras requerirán evaluaciones adicionales antes de definir su viabilidad.
El Acceso Sur también tiene modificaciones
Los trabajos sobre los principales corredores viales de Mendoza continúan con intervenciones simultáneas. En el Acceso Sur, se implementaron cambios de circulación esta semana.
Allí se habilitó un tramo de 2,3 kilómetros con doble sentido de circulación sobre la calzada oeste, entre la Variante Palmira-Agrelo y calle Azcuénaga, para permitir el avance de los trabajos de ampliación y reasfaltado sin interrumpir completamente el tránsito.
En pocas palabras
- Corte de tránsito: Acceso Este tendrá un corte breve este miércoles por obra en Rodeo de la Cruz.
- Motivo: retiro de una estructura de señalización sobre la calzada; se recomienda anticipar demoras.
- Alternativas: colectoras laterales del Acceso Este se encuentran habilitadas para la circulación.