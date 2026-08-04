Anunciaron un corte de tránsito en el Acceso Este hacia la Ciudad de Mendoza

El corte en el Acceso Este será a la altura de Rodeo de la Cruz este miércoles desde las 9.

Además, recordaron que las colectoras laterales del Acceso Este se encuentran habilitadas y en condiciones para la circulación.

La obra del Acceso Este avanza con cambios en la circulación

El operativo forma parte de la renovación integral del Acceso Este, una de las principales vías de ingreso y egreso del Gran Mendoza, que atraviesa una etapa de trabajos para mejorar la seguridad vial y la conectividad.

En paralelo, continúan las discusiones sobre cómo mejorar la circulación en la zona. Días atrás, el senador provincial Lucas Ilardo presentó al Gobierno cinco propuestas para aliviar el tránsito en el Acceso Este, entre ellas una mejor sincronización de los semáforos, la incorporación de carriles exclusivos en horarios pico, la optimización de los ingresos y egresos al corredor y otras medidas de gestión vial.

El operativo forma parte de la renovación integral del Acceso Este. Martín Pravata. / DIARIO UNO

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que las iniciativas fueron recibidas y analizadas, aunque aclararon que algunas ya forman parte de los estudios técnicos que acompañan la obra, mientras que otras requerirán evaluaciones adicionales antes de definir su viabilidad.

El Acceso Sur también tiene modificaciones

Los trabajos sobre los principales corredores viales de Mendoza continúan con intervenciones simultáneas. En el Acceso Sur, se implementaron cambios de circulación esta semana.

Allí se habilitó un tramo de 2,3 kilómetros con doble sentido de circulación sobre la calzada oeste, entre la Variante Palmira-Agrelo y calle Azcuénaga, para permitir el avance de los trabajos de ampliación y reasfaltado sin interrumpir completamente el tránsito.