Científicas de la UBA crearon un sustituto del plástico a base de mandioca y yerba mate

Elaborado a partir de almidón de mandioca y extractos de yerba mate, este bioplástico destaca por su capacidad de degradarse por completo en apenas cinco semanas, posicionándose como una respuesta concreta ante la problemática ambiental mundial, donde de los 400 millones de toneladas de plástico producidas anualmente solo se recicla el 10%.

A base de almidón de mandioca y yerba mate, el desarrollo argentino tarda apenas cinco semanas en degradarse.

Proceso de producción y tecnología aplicada

Para la elaboración de este material ecológico, las investigadoras combinan la fécula de mandioca con plastificantes de origen natural. Esta mezcla es procesada en una máquina extrusora hasta obtener cordones termoplásticos que, posteriormente, se moldean mediante una prensa hidráulica termoformadora para dar lugar a los films biodegradables que servirán como envoltura alimentaria.