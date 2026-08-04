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Científicas de la UBA crearon un sustituto del plástico a base de mandioca y yerba mate

Investigadoras de la UBA desarrollaron un bioplástico de mandioca y yerba mate. Se degrada en cinco semanas y agrega valor a las economías regionales

Federico Zalazar
Por Federico Zalazar [email protected]
Desarrollan en la UBA un bioplástico biodegradable con almidón de mandioca y yerba mate.

Desarrollan en la UBA un bioplástico biodegradable con almidón de mandioca y yerba mate.

Un equipo de científicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) logró un importante avance en materia de sustentabilidad al desarrollar un material biodegradable destinado a sustituir los plásticos convencionales en el envasado de alimentos.

Elaborado a partir de almidón de mandioca y extractos de yerba mate, este bioplástico destaca por su capacidad de degradarse por completo en apenas cinco semanas, posicionándose como una respuesta concreta ante la problemática ambiental mundial, donde de los 400 millones de toneladas de plástico producidas anualmente solo se recicla el 10%.

A base de almidón de mandioca y yerba mate, el desarrollo argentino tarda apenas cinco semanas en degradarse.

A base de almidón de mandioca y yerba mate, el desarrollo argentino tarda apenas cinco semanas en degradarse.

Proceso de producción y tecnología aplicada

Para la elaboración de este material ecológico, las investigadoras combinan la fécula de mandioca con plastificantes de origen natural. Esta mezcla es procesada en una máquina extrusora hasta obtener cordones termoplásticos que, posteriormente, se moldean mediante una prensa hidráulica termoformadora para dar lugar a los films biodegradables que servirán como envoltura alimentaria.

Elaborado con mandioca y yerba mate, este bioplástico se degrada por completo en solo cinco semanas para reemplazar los envases tradicionales.

Elaborado con mandioca y yerba mate, este bioplástico se degrada por completo en solo cinco semanas para reemplazar los envases tradicionales.

Impacto ambiental e impulso a las economías regionales

Además de reducir de forma drástica la acumulación de desechos plásticos y amortiguar el impacto ambiental de los envases de un solo uso, este avance tecnológico abre una oportunidad estratégica sin precedentes para el desarrollo productivo y la soberanía científica del país.

Este avance no solo cuida el medio ambiente, sino que impulsa el desarrollo productivo y la soberanía científica a través de insumos locales.

Este avance no solo cuida el medio ambiente, sino que impulsa el desarrollo productivo y la soberanía científica a través de insumos locales.

Según destacaron las desarrolladoras de la UBA, la utilización de insumos de origen nacional como la mandioca y la yerba mate no solo baja los costos de insumos importados, sino que permite industrializar en origen y agregarle valor en origen a las economías regionales del Norte argentino como Misiones y Corrientes. De esta manera, el proyecto logra articular el cuidado del medio ambiente con el impulso a las cadenas agroproductivas locales, transformando residuos o materias primas tradicionales en insumos de alta tecnología con proyección de exportación y aplicación industrial a gran escala.

En pocas palabras

  • Plástico biodegradable: científicas de la UBA desarrollaron un sustituto del plástico a base de mandioca y yerba mate.
  • Degradación rápida: el nuevo material se descompone por completo en apenas cinco semanas.
  • Impulso regional: el desarrollo fomenta las economías del Norte argentino al usar materias primas locales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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