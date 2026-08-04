Científicas de la UBA crearon un sustituto del plástico a base de mandioca y yerba mate

Un equipo de científicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) logró un importante avance en materia de sustentabilidad al desarrollar un material biodegradable destinado a sustituir los plásticos convencionales en el envasado de alimentos.
Elaborado a partir de almidón de mandioca y extractos de yerba mate, este bioplástico destaca por su capacidad de degradarse por completo en apenas cinco semanas, posicionándose como una respuesta concreta ante la problemática ambiental mundial, donde de los 400 millones de toneladas de plástico producidas anualmente solo se recicla el 10%.
Proceso de producción y tecnología aplicada
Para la elaboración de este material ecológico, las investigadoras combinan la fécula de mandioca con plastificantes de origen natural. Esta mezcla es procesada en una máquina extrusora hasta obtener cordones termoplásticos que, posteriormente, se moldean mediante una prensa hidráulica termoformadora para dar lugar a los films biodegradables que servirán como envoltura alimentaria.
Impacto ambiental e impulso a las economías regionales
Además de reducir de forma drástica la acumulación de desechos plásticos y amortiguar el impacto ambiental de los envases de un solo uso, este avance tecnológico abre una oportunidad estratégica sin precedentes para el desarrollo productivo y la soberanía científica del país.
Según destacaron las desarrolladoras de la UBA, la utilización de insumos de origen nacional como la mandioca y la yerba mate no solo baja los costos de insumos importados, sino que permite industrializar en origen y agregarle valor en origen a las economías regionales del Norte argentino como Misiones y Corrientes. De esta manera, el proyecto logra articular el cuidado del medio ambiente con el impulso a las cadenas agroproductivas locales, transformando residuos o materias primas tradicionales en insumos de alta tecnología con proyección de exportación y aplicación industrial a gran escala.
En pocas palabras
- Plástico biodegradable: científicas de la UBA desarrollaron un sustituto del plástico a base de mandioca y yerba mate.
- Degradación rápida: el nuevo material se descompone por completo en apenas cinco semanas.
- Impulso regional: el desarrollo fomenta las economías del Norte argentino al usar materias primas locales.