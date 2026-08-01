La planta que no deberías tener en tu casa o jardín si no quieres intoxicar a tus mascotas

Seguramente te ha pasado que las mascotas, sean perros o gatos, suelen comer pasto o las hojas de algunas plantas, ya sea que estén en el jardín o dentro de la casa. Por eso, es fundamental conocer qué plantas sí se recomiendan tener en casa para estar tranquilos y cuáles hay que mantener alejadas.
Hay muchas plantas conocidas y presentes en millones de casas y jardines. Sin embargo, quien no es tan amante de la jardinería o no sabe cuidar plantas, o no las conoce tanto, puede no saber que hay algunas plantas de uso común que pueden ser peligrosas para las mascotas, sobre todo si son cachorros.
Estas son las plantas que no deberías tener en tu casa o jardín si no quieres poner en peligro a tus mascotas
El eucalipto ocupa el primer lugar como planta peligrosa para nuestros animales perrunos o gatunos. Su toxicidad se debe al eucaliptol, un aceite que tiene en sus hojas y ramas. Así que, si ves a tus mascotas que tienen diarrea, vómito o hasta convulsiones después de haber masticado este tipo de planta, puede que se hayan intoxicado.
El aloe vera parece una planta curativa, de mil beneficios y poderosa, pero eso solo ocurre en las personas. Cuando se trata de las mascotas, esta planta encabeza la lista de plantas más tóxicas, haciendo que el perro que la consuma experimente vómitos, diarrea y deshidratación.
Por último, la flor de Nochebuena, o conocida principalmente como estrella federal en Argentina, suele ser muy vista como decoración en los jardines y sus hojas son muy venenosas para nuestros amigos de cuatro patas. En este caso, se le suman síntomas como irritación del esófago y de la boca.
¿Y qué plantas sí pueden comer sin sufrir consecuencias?
En este caso, tenemos, en primer lugar, el helecho de Boston, pata de conejo, espada y nido de ave, que son variedades que no pondrán en peligro a tu mascota. En general, el cactus tampoco es tóxico ni venenoso.
En pocas palabras
- Plantas tóxicas: El eucalipto, aloe vera y la flor de Nochebuena son peligrosas para mascotas.
- Síntomas de intoxicación: Vómitos, diarrea, deshidratación e irritación son comunes.
- Opciones seguras: Helechos de Boston y cactus son variedades no tóxicas para animales domésticos.