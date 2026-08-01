La planta que no deberías tener en tu casa o jardín si no quieres intoxicar a tus mascotas

El aloe vera parece una planta curativa, de mil beneficios y poderosa, pero eso solo ocurre en las personas. Cuando se trata de las mascotas, esta planta encabeza la lista de plantas más tóxicas, haciendo que el perro que la consuma experimente vómitos, diarrea y deshidratación.

La planta de Areca tampoco es venenosa ni peligrosa para las mascotas y es ideal para decorar cualquier rincón.

Por último, la flor de Nochebuena, o conocida principalmente como estrella federal en Argentina, suele ser muy vista como decoración en los jardines y sus hojas son muy venenosas para nuestros amigos de cuatro patas. En este caso, se le suman síntomas como irritación del esófago y de la boca.

¿Y qué plantas sí pueden comer sin sufrir consecuencias?

En este caso, tenemos, en primer lugar, el helecho de Boston, pata de conejo, espada y nido de ave, que son variedades que no pondrán en peligro a tu mascota. En general, el cactus tampoco es tóxico ni venenoso.