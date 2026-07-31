Si tenés esta planta en tu casa o jardín, te contamos qué significa y qué beneficios obtendrás

Esta tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque es una planta purificadora de aire con diversos beneficios para la salud y tiene un gran valor ornamental. Sin embargo, más allá de esas características peculiares, atrae otros beneficios:

Es capaz de purificar el aire al absorber contaminantes.

Se le atribuyen propiedades calmantes.

Esta planta contribuye a mejorar la salud y el bienestar de quienes la rodean.

contribuye a mejorar la salud y el bienestar de quienes la rodean. Ayuda a mantener una energía limpia y saludable dentro del hogar.

Dispersa la energía estancada y ayuda a mantener el flujo de energía en movimiento.

Al ser una planta purificadora de aire, la mala madre es común como planta colgante.

Su nombre está asociado al distanciamiento familiar o falta de cuidado; por ende, si se mantiene cuidada, eso no ocurrirá.

Simboliza la abundancia y la fertilidad por medio de sus numerosos hijuelos.

Simboliza el fortalecimiento de relaciones familiares y sociales.

Representa el crecimiento, expansión, vitalidad y salud.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y, para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, pon esta planta en el sureste de tu casa, es decir, desde la puerta de la entrada, para atraer riqueza. En la zona este de tu casa para beneficiar el área de salud y familia.

Nunca debes colocarla en el dormitorio, baño y lugares con poca luz.