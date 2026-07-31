Si tenés esta planta en tu casa o jardín, te contamos qué significa y qué beneficios obtendrás

Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta malamadre o popularmente conocida como lazo de amor, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Dentro del universo del feng shui, todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La malamadre es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés la planta de malamadre en casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta malamadre tiene beneficios, su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
Esta tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque es una planta purificadora de aire con diversos beneficios para la salud y tiene un gran valor ornamental. Sin embargo, más allá de esas características peculiares, atrae otros beneficios:
- Es capaz de purificar el aire al absorber contaminantes.
- Se le atribuyen propiedades calmantes.
- Esta planta contribuye a mejorar la salud y el bienestar de quienes la rodean.
- Ayuda a mantener una energía limpia y saludable dentro del hogar.
- Dispersa la energía estancada y ayuda a mantener el flujo de energía en movimiento.
- Su nombre está asociado al distanciamiento familiar o falta de cuidado; por ende, si se mantiene cuidada, eso no ocurrirá.
- Simboliza la abundancia y la fertilidad por medio de sus numerosos hijuelos.
- Simboliza el fortalecimiento de relaciones familiares y sociales.
- Representa el crecimiento, expansión, vitalidad y salud.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y, para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, pon esta planta en el sureste de tu casa, es decir, desde la puerta de la entrada, para atraer riqueza. En la zona este de tu casa para beneficiar el área de salud y familia.
Nunca debes colocarla en el dormitorio, baño y lugares con poca luz.
En pocas palabras
- Planta malamadre: Conocida como lazo de amor, es un clásico en hogares argentinos por su estética y fácil cuidado, pero también posee un profundo significado espiritual según el Feng Shui.
- Beneficios y significado: Más allá de purificar el aire y ser ornamental, esta planta atrae propiedades calmantes, mejora la salud, fortalece relaciones familiares y atrae la abundancia y el crecimiento.
- Ubicación estratégica: El Feng Shui sugiere ubicarla en el sureste de la casa para atraer riqueza, o en la zona este para beneficiar la salud y la familia, evitando dormitorios o baños.