Árbol de jade: el ingrediente de cocina que estimulará a tu planta en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Hay que saber que en primavera los cuidados sobre el árbol de jade se profundizan más, ya que al estar en una etapa de desarrollo diferente, la planta requiere de formas más intensas.

arbol de jade (9)

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: por qué ponerle azúcar a la planta en primavera

No solo los productos que hay que en un vivero son los que van a hacerle bien a nuestro árbol de jade, y es que los expertos en jardinería revelan que incluso hay ingredientes presentes en la cocina de casa que pueden potenciar y estimular nuestra planta. La azúcar es uno de ellos, y sumarla a nuestra suculenta, es más que fácil y efectiva.

Azúcar

Los especialistas en jardinería de Cultifort son los principales responsables de que la gente utilice la azúcar para estimular su árbol de jade, y es que colocando un poco de ella en la tierra de la planta, se ve beneficiada la presión osmótica. Esto es la fuerza que tiene la planta en lo que respecta a la absorción de agua y nutrientes del suelo, además del movimiento de la savia.

Con la importancia que se le da al agua en el árbol de jade durante la primavera, es aún más que positivo aprovechar del azúcar en la tierra de la planta.

Para poder realizar este tipo de trabajo en el árbol de jade, deberemos diluir dos cucharadas de azúcar en un spray lleno de agua, y rociar la tierra una vez al día.