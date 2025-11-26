Gracias a su estética y a las grandes facilidades que ofrece en su cuidado, el árbol de jade se ha convertido en una tendencia mundial, potenciado por las recomendaciones de los expertos en jardinería. Sumado a que con la llegada de la primavera, su crecimiento se ve de una forma completamente diferente, no hay motivos para no comprarnos una de estas suculentas.
Árbol de jade: el ingrediente de cocina que estimulará a tu planta en primavera
Sin tener que caer en abonos, hay un ingrediente de cocina que puede nutrir a nuestro árbol de jade de manera excepcional durante la primavera
Existen varias maneras de potenciar y estimular al árbol de jade, adquiriendo una mayor cantidad de nutrientes, sin la necesidad de tener que caer en los típicos abonos orgánicos o industriales del mercado. Expertos en jardinería revelaron un ingrediente de cocina que llenará de nutrientes tu planta en primavera, de una forma muy sencilla.
Por qué la primavera es tan buena para el árbol de jade
Hay varios motivos por los cuales el árbol de jade es una de las plantas más recomendadas de la actualidad en materia de jardinería, ofreciendo una lista que tiene al menos un punto de interés para cualquiera. Sus cuidados son mínimos y no deben darse de manera intensa, además de ser muy estética, pero no hay que olvidarse de su vínculo con las principales filosofías energéticas, como el Feng Shui.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Hay que saber que en primavera los cuidados sobre el árbol de jade se profundizan más, ya que al estar en una etapa de desarrollo diferente, la planta requiere de formas más intensas.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: por qué ponerle azúcar a la planta en primavera
No solo los productos que hay que en un vivero son los que van a hacerle bien a nuestro árbol de jade, y es que los expertos en jardinería revelan que incluso hay ingredientes presentes en la cocina de casa que pueden potenciar y estimular nuestra planta. La azúcar es uno de ellos, y sumarla a nuestra suculenta, es más que fácil y efectiva.
Los especialistas en jardinería de Cultifort son los principales responsables de que la gente utilice la azúcar para estimular su árbol de jade, y es que colocando un poco de ella en la tierra de la planta, se ve beneficiada la presión osmótica. Esto es la fuerza que tiene la planta en lo que respecta a la absorción de agua y nutrientes del suelo, además del movimiento de la savia.
Con la importancia que se le da al agua en el árbol de jade durante la primavera, es aún más que positivo aprovechar del azúcar en la tierra de la planta.
Para poder realizar este tipo de trabajo en el árbol de jade, deberemos diluir dos cucharadas de azúcar en un spray lleno de agua, y rociar la tierra una vez al día.