Árbol de jade: cómo acelerar el crecimiento durante la primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Cómo acelerar el crecimiento del árbol de jade en primavera

Los expertos en jardinería recomiendan tener un árbol de jade durante la primavera, por la amplia lista de tareas que podemos hacer con la planta y para aprovechar los beneficios climáticos de la estación sobre la suculenta.

Todo el mundo sabe que durante la primavera, los cuidados sobre el árbol de jade deben profundizarse aún más, encarándolos desde otro lugar, como por ejemplo con el tema riego. Es por ello que trabajando sobre los siguientes puntos, lograremos que la planta se estimule y crezca de forma más rápida:

Exposición a la luz

Ajustes en el riego

Fertilizar

Poda y trasplante

Siempre y cuando sigamos las recomendaciones del tiempo en el que la planta debe estar bajo la luz solar, revisando la tierra a la hora de regar, sumando nutrientes en el fertilizante y trasplantándola a una maceta mayor, el árbol de jade crecerá de una manera más rápida.