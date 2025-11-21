El árbol de jade es una planta cada vez más buscada en los viveros, y es que es ideal para aquellos que necesitan de una opción que no requiera de muchos cuidados constantes, y además, sea estética. Muchos aseguran que este tipo de suculentas es perfecta para el interior de casa, y es importante saber que está vinculada con las principales filosofías energéticas, como el Feng Shui.
Árbol de jade: cómo acelerar el crecimiento durante la primavera
Las condiciones de la primavera nos permiten aprovechar y lograr que nuestro árbol de jade se desarrolle de una manera más rápida
La llegada de la primavera trae grandes noticias para quienes tienen un árbol de jade, ya que en esta estación, la planta comienza a desarrollarse de diferente manera, potenciado por las condiciones ambientales. Existe una manera de ayudar a la suculenta a crecer más rápido, estimulándola de una manera en especial.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Cómo acelerar el crecimiento del árbol de jade en primavera
Los expertos en jardinería recomiendan tener un árbol de jade durante la primavera, por la amplia lista de tareas que podemos hacer con la planta y para aprovechar los beneficios climáticos de la estación sobre la suculenta.
Todo el mundo sabe que durante la primavera, los cuidados sobre el árbol de jade deben profundizarse aún más, encarándolos desde otro lugar, como por ejemplo con el tema riego. Es por ello que trabajando sobre los siguientes puntos, lograremos que la planta se estimule y crezca de forma más rápida:
- Exposición a la luz
- Ajustes en el riego
- Fertilizar
- Poda y trasplante
Siempre y cuando sigamos las recomendaciones del tiempo en el que la planta debe estar bajo la luz solar, revisando la tierra a la hora de regar, sumando nutrientes en el fertilizante y trasplantándola a una maceta mayor, el árbol de jade crecerá de una manera más rápida.