Árbol de jade: por que regar con agua de arroz en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (8)

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Por qué regar con agua de arroz el árbol de jade durante primavera

Los conocimientos que tenemos de jardinería, muchas veces son los básicos y clásicos, pero existen alternativas innovadoras que pueden ser muy positivas para la salud de nuestro árbol de jade. Una recomendación para seguir de quienes más saben de planta, la suculenta puede recibir muchos beneficios nutricionales utilizando agua de arroz para el riego.

arbol de jade (15)

Para hacer el agua de arroz, que usaremos para regar el árbol de jade, deberemos seguir las siguientes instrucciones:

Debemos colocar arroz en remojo Debe quedar durante dos horas Una vez que pasó el tiempo, debemos colar Poner el agua de arroz en un atomizador

El beneficio que otorga el agua de arroz en la tierra del árbol de jade, surge a partir del almidón presente en el líquido. Este prácticamente funciona como un antiplagas, pero también le permitirá verse un color más verde.