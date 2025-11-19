Las redes sociales y quienes más saben de jardinería, son los principales responsables de porque el árbol de jade es tendencia a nivel mundial, siendo una de las plantas más solicitadas del mercado. La suculenta reúne una serie de atractivos que la vuelven una opción perfecta para decorar el interior de la casa: necesita de muy pocos cuidados, crece más en primavera y se la vincula al Feng Shui.
Árbol de jade: por que regar con agua de arroz en primavera
Expertos en jardinería aseguran que, regar el árbol de jade con un poco de agua de arroz a la semana, puede tener beneficios realmente positivos en la planta
Hay técnicas novedosas y poco conocidas para trabajar con el árbol de jade, que resultan muy positivas a nivel salud de la planta, y la primavera es la época ideal del año, ya que se da un crecimiento diferente. Expertos en jardinería revelaron por qué ponerle agua de arroz a la suculenta, cómo prepararlo y cuáles son sus beneficios.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
El principal motivo por el cual muchos optan por tener un árbol de jade en el interior de su casa, es primordialmente porque es estética, pero también porque los cuidados que necesita, se pueden contar con una sola mano. Inclusive, con el auge de las filosofías energéticas, la suculenta está muy vinculada especialmente con el Feng Shui.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Por qué regar con agua de arroz el árbol de jade durante primavera
Los conocimientos que tenemos de jardinería, muchas veces son los básicos y clásicos, pero existen alternativas innovadoras que pueden ser muy positivas para la salud de nuestro árbol de jade. Una recomendación para seguir de quienes más saben de planta, la suculenta puede recibir muchos beneficios nutricionales utilizando agua de arroz para el riego.
Para hacer el agua de arroz, que usaremos para regar el árbol de jade, deberemos seguir las siguientes instrucciones:
- Debemos colocar arroz en remojo
- Debe quedar durante dos horas
- Una vez que pasó el tiempo, debemos colar
- Poner el agua de arroz en un atomizador
El beneficio que otorga el agua de arroz en la tierra del árbol de jade, surge a partir del almidón presente en el líquido. Este prácticamente funciona como un antiplagas, pero también le permitirá verse un color más verde.