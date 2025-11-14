Cómo se si le falta agua a mi árbol de jade en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Hay que saber que en primavera los cuidados sobre el árbol de jade se profundizan más, ya que al estar en una etapa de desarrollo diferente, la planta requiere de formas más intensas.

Árbol de Jade.jpg La luz y la temperatura de la primavera permiten que el árbol de jade se desarrolle de otra manera.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Cómo saber si le falta agua al árbol durante la primavera

Como es de público conocimiento, durante la primavera comienza a subir la temperatura, por lo que las plantas deben hidratarse mucho más, y esto se replica también con el árbol de jade. En esta estación, el riego de esta suculenta ya no debe darse cada ciertos días, sino que ahora debemos esperar que se seque por completo la tierra, para regar abundantemente.

arbol de jade Para regar el árbol de jade en primavera, hay que esperar que la tierra se seque por completo.

Un error muy común que se comete es que, buscando evitar que se reseque, es regar por demás el árbol de jade, y esto puede ser completamente contraproducente, ya que puede derivar en la aparición de hongos. Es por eso mismo que es clave seguir los consejos de los expertos en jardinería y esperar que la tierra se seque por completo, por lo que la maceta tampoco debe tener un plato debajo de ella.

La forma de saber de que estamos regando poco nuestro árbol de jade durante la primavera, es gracias a sus hojas, las cuales comienzan a tomar una apariencia seca y arrugada, además de que comienzan a caerse.