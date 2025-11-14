El árbol de jade es una planta que cada vez es más buscada por la gente para poder decorar el interior de su casa, y esto se ha potenciado aún más con la llegada de la primavera, una estación clave en su desarrollo. El principal motivo por el cual esta suculenta es furor entre los amantes de la jardinería, es que es una especie que necesita cuidados mínimos para estar fuerte y sana.
Cómo se si le falta agua a mi árbol de jade en primavera
Los cuidados de estas plantas se vuelven más delicados en primavera, y es que el árbol de jade se desarrolla de otra manera en esta estación
La primavera genera algo distinto en el árbol de jade, y es que en esta estación la planta comienza a desarrollarse de manera activa, por lo que es vital prestarle atención a los cuidados básicos, que se profundizan más. El riego forma una parte vital, por lo que expertos en jardinería explicaron cómo darnos cuenta si le falta agua a la suculenta.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Quienes más saben de jardinería recomiendan contar con un árbol de jade en casa por ofrecer un mix que resulta más que interesante: se trata de una planta estética y no necesita cuidados intensos para cuidar de su salud. Además, se trata de una suculenta que está fuertemente vinculada a filosofías energéticas, como lo es el Feng Shui.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Hay que saber que en primavera los cuidados sobre el árbol de jade se profundizan más, ya que al estar en una etapa de desarrollo diferente, la planta requiere de formas más intensas.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Cómo saber si le falta agua al árbol durante la primavera
Como es de público conocimiento, durante la primavera comienza a subir la temperatura, por lo que las plantas deben hidratarse mucho más, y esto se replica también con el árbol de jade. En esta estación, el riego de esta suculenta ya no debe darse cada ciertos días, sino que ahora debemos esperar que se seque por completo la tierra, para regar abundantemente.
Un error muy común que se comete es que, buscando evitar que se reseque, es regar por demás el árbol de jade, y esto puede ser completamente contraproducente, ya que puede derivar en la aparición de hongos. Es por eso mismo que es clave seguir los consejos de los expertos en jardinería y esperar que la tierra se seque por completo, por lo que la maceta tampoco debe tener un plato debajo de ella.
La forma de saber de que estamos regando poco nuestro árbol de jade durante la primavera, es gracias a sus hojas, las cuales comienzan a tomar una apariencia seca y arrugada, además de que comienzan a caerse.