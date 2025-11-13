Árbol de jade: cómo cambiarle el color a las hojas en primavera

Durante el otoño y el invierno, el árbol de jade se encuentra en una faceta de internación, donde su desarrollo y cuidados van asociados a las condiciones climáticas que se presentan durante esa época del año. Todo cambia rotundamente en verano y primavera, cuando la planta comienza a crecer de manera activa, y el aumento de la luz solar y la temperatura ofrecen condiciones para realizar distintas tareas sobre la suculenta.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

arbol de jade (4)

La llegada de la primavera hace que, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas en jardinería, el árbol de jade deba tener más atención por parte de su dueño en los cuidados básicos que se aconseja. No solo hay que evitar una exposición directa y constante de la luz solar, sino que tampoco debe exponerse a temperaturas muy altas y su riego requiere otro tipo de atenciones, como esperar que se seque completamente la tierra.

Cómo lograr que cambie el color de las hojas del árbol de jade

Aunque parezca sorprendente, no se trata de ningún tipo de acto de magia o algo parecido, sino que cambiaremos el color de las hojas del árbol de jade, aprovechando las condiciones ambientales que se dan durante la primavera. Hay dos maneras de lograr esto, sin poner el riesgo la salud de la planta.

Colocarla bajo la luz solar intensa nos puede ayudar a que el árbol de jade pueda cambiar los colores de sus hojas, ya que la planta producirá pigmentos de color rojo para actuar como protector solar a los intensos rayos del sol. Para llevar a cabo esto, deberemos dejarlo bajo el rayo del sol durante algunas horas de la mañana, y su color comenzará a variar con el paso de los días, apareciendo durante 4 o 6 horas al día.

Árbol de Jade.jpg

La otra manera de generar este cambio estético en el árbol de jade es a través de estrés hídrico, y se logra regando de menor manera, dejando que el sustrato se seque por completo antes de que se vuelva a mojar. El color se comenzará a ver cuando las hojas inferiores y los bordes comiencen a mostrar un ligerísimo arrugamiento.