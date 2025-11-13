Confirmado: Brasil construirá el puente que unirá Misiones con Río Grande do Sul

puente brasil La megaobra del puente internacional se encuentra en proceso con las licencias ambientales.

Además, incluirá una ciclovía de 1,60 metros y una pista peatonal de 1,20 metros, un estándar que, según Kaiser, “no existe en otros puentes de la región.

El diseño también contempla materiales de alta durabilidad, iluminación LED de bajo consumo, barandas antivuelco y sistemas de monitoreo estructural en tiempo real. Según Kaiser, estas innovaciones garantizan “una conexión moderna, confiable y segura”.

Una zona comercial

Kaiser subrayó que el proyecto "va a transformar a Porto Xavier y San Javier en ubicaciones estratégicas para el comercio, el turismo y la economía". Recordó que el comercio entre ambos países movilizó 17.000 camiones en el último año, produciendo 1,6 billones de reales en actividades comerciales, números que, de acuerdo con sus proyecciones, “se incrementarán considerablemente con la nueva estructura”.

argentina brasil puente El presidente de Brasil, Lula da Silva, apuesta al regreso del programa para incentivar la generación de empleos y rentas con grandes obras en diferentes áreas.

El puente igualmente reforzará el enlace logístico que une el sur de Brasil con el litoral de Argentina y la Ruta Nacional 14, facilitando un acceso más directo al Puerto de Buenos Aires y, en el futuro, a las rutas de vinculación con el Pacífico.

Para comenzar, las licencias ambientales y toda la parte preliminar va a tarde un año. Luego, dos años para la construcción del puente; y mientras avanza ese proceso, va a salir una nueva licitación para la construcción de un Centro Integrado de Frontera, del lado brasileño.